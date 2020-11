Susana Martínez pide apoyo para las víctimas de violencia de género

Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

Susana Martínez Sánchez, de 46 años y vecina de Burlada, ha sobrevivido a dos relaciones con maltrato por parte de sus parejas. Le tocó partir de cero con una hija menor de edad, abandonar su vivienda y dejar todo atrás en un caso. En la otra acabó con un ingreso en psiquiatría ante la depresión que padecía. Ahora es una “superviviente” y una “mujer lúcida” que ha dado el paso de contar su historia. Con su hija ya adulta e independizada, vive junto a su perro Boss, un labrador de nueve años que le cuida y, desvela, le enseñó lo que es el amor incondicional.

Como “superviviente” y “mujer lúcida” la definen en el área de Igualdad de Burlada, que este lunes presentó el protocolo de coordinación interinstitucional que el Consistorio ha firmado con el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno en Navarra y Cruz Roja, ONG que colabora algunos de los programas dirigidos a víctimas en la localidad.

UNA AYUDA DIRECTA

Hace nueve años participó en el taller de empleo de “Vigilantes de Seguridad” para mujeres en situación de vulnerabilidad que el área de Igualdad del Ayuntamiento promovía. Su intención hubiera sido acudir a la rueda de prensa en la que presentaron y firmaron el protocolo el alcalde en funciones, Ander Carrascón (NA+) y representantes de Igualdad, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra y de la Delegación, además del coordinador de Cruz Roja. No pudo ser por motivos médicos, pero detrás del teléfono no dudó en contar sus vivencias, casi una década después. Y en reclamar que el protocolo suponga ayuda directa y acompañamiento a las víctimas cuando denuncien su situación y den el paso de salir del círculo de sus maltratadores.

Porque esa compañía, que ella recibió y personifica en la técnica de Igualdad de Burlada, Ana Carmen Senosiáin, es la que “hace falta”, según su experiencia, y la que espera que el nuevo programa posibilite de forma generalizada. “Es fácil decir que llames al 016 y te separes, pero luego hay un largo camino que se complica si estás sola, cuando no tienes un círculo que te arrope o cuando no hay unas manos que te recogen y te acompañan”, inicia la conversación.

Porque ahora Susana Martínez se ha propuesto “dejar de esconderse”. Dar su nombre y hasta aparecer en fotografías junto su perro y dar las pinceladas de la que fue su vida en su juventud. Ayudar, en definitiva, a las que como ella ahora están en medio de una relación que incluye agresiones físicas y psicológicas como las que padeció por partida doble. “Me llaman superviviente y es así. Sobreviví a mí misma y a mi mente, a lo que generaba la situación que tuve. Estaba débil psicológicamente y se aprovechaban de esa debilidad y me hacían sentir culpable”, reconoce. En su caso no era la dependencia económica lo que le llevó a mantener unida a parejas “tóxicas”, desvela. Y de ahí la importancia que da también a los cursos y a la formación que recibió en Burlada.

“Participé en un taller de vigilantes de seguridad. Incluía teoría y práctica y, dentro de ese taller, un curso de empoderamiento. Fue la clave para mí. Me enseñó cosas que no había vivido, me dio la oportunidad de abrirme a situaciones y a afrontar lo que me pasaba. Y como a mí a las compañeras. Además algunas sacaron el título y otras hicimos prácticas, nos dio la oportunidad de viajar. Fui al teatro por primera vez”, añade un relato sobre maltrato que la técnica de Igualdad de Burlada quería que escucharan los asistentes a la firma de este lunes. “Necesitamos conocer de primera mano no sólo los sentimientos y emociones de las víctimas de violencia de género, sino también las preguntas que se plantean cuando están inmersas en la historia de maltrato y las respuestas a las que llegaron tras salir del círculo de la violencia”, explica.