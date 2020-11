Familias de escuelas infantiles de Pamplona reclaman más oferta de euskera

Actualizada 17/11/2020 a las 13:36

La plataforma 'Haur Eskoletako Gurasoak', que agrupa a familias que reclaman más oferta de euskera en escuelas infantiles, entregará quejas en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra por considerar que la oferta actual de plazas en euskera tanto del Departamento como del Ayuntamiento de Pamplona, "además de ser escasa en número, se halla marginada en los barrios del norte" de Pamplona.

Según la plataforma, "si no es en el barrio de cada familia, no se nos puede negar tener la opción en euskera en el barrio de al lado". "Se debe cumplir el principio de proximidad que el Defensor del Pueblo ha mencionado en varias ocasiones", he reivindicado en una nota.

En esta situación, la plataforma prevé mantener en las próximas semanas reuniones con los responsables de la gestión de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra. Según ha señalado, "hay casos en los que la inmensa mayoría de los niños y niñas de una clase de modelo en castellano tienen al menos un progenitor euskaldun y han tenido que recurrir a modelos en castellano por problemas de cercanía, conciliación y otras dificultades".

La plataforma 'Haur Eskoletako Gurasoak' ha afirmado que "estamos siendo excluidos geográficamente y está claro que no tenemos los mismos derechos que las familias que quieren otro modelo lingüístico".

