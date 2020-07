Su grupo y las nuevas ediles eligen alcalde de Beriáin a Menéndez

Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

Beriáin recuperó el jueves el cargo de alcalde, sin el apelativo de accidental que llevaba José Manuel Menéndez (Adelante Beriain Aurrera) desde que en junio dimitió Óscar Ayesa (AVB). Con los votos de sus compañeros de agrupación (3 de 4 el jueves) y de las tres ediles que tomaron posesión en sustitución de los dimisionarios de la Agrupación Vecinal, José Manuel Menéndez, de 50 años y concejal desde hace trece, primero en Nafarroa Bai y desde 2015 en Adelante, fue elegido presidente de la corporación. Revalidó un cargo que ya había tenido entre 2016 y 2019, entonces por una moción de censura con el PSN contra AVB.

La sesión se inició con la toma de posesión de Isabel Jiménez Zarzuela (57 años, monitora en el polideportivo), Inés Clemente Oyón (47 años y empleada eventual en Correos) y Elena Malaguilla Rodríguez (42 años, formadora de autodefensa feminista tras perder en la crisis su trabajo en hostelería). En castellano Jiménez y en euskera y castellano Clemente y Malaguilla prometieron su cargo. El miércoles solicitaron su incorporación al grupo mayoritario, Adelante Beriáin, que en junio del año pasado se vio desbancado de la alcaldía por un acuerdo de AVB con el PSN y NA+. Ahora tendrá una holgada mayoría con siete de los once ediles de la corporación.

El jueves, tras su elección en una votación en la que Navarra Suma votó a su portavoz, Teresa Mena, y el PSN a Jesús Ogayar (ausente el jueves), Menéndez abogó por ser el alcalde de todos y retomar el camino del anterior mandato. Hizo un repaso al año en la oposición, una labor que definió como “responsable”. Y desveló como desde AVB les invitaron a buscar a los nuevos ediles para completar la corporación tras su renuncia. El resto de grupos abogaron por trabajar por Beriáin.

Felicitaciones con choque de codos y mascarillas



Fue una elección de alcalde siguiendo las normas habituales. Con urna para que los ediles depositaran el nombre del candidato a alcalde entre los cabeza de lista de los grupos que forman la corporación: Adelante Beriáin, PSN y Navarra Suma. No hubo mesa de edad, pero comenzó presidiéndola Santiago Marcos (AV-BA), para que tomaran posesión las nuevas ediles: Isabel Jiménez, Inés Clemente y Elena Malaguilla. Después, tras la votación, con seis sufragios para José Manuel Menéndez (AB-BA), dos para Teresa Mena (NA+) y uno para Jesús Ogayar (PSN), la portavoz de Navarra Suma, Teresa Mena, se levantó para felicitar a Menéndez por su elección. No hubo abrazo. Sólo choque de codos, como el saludo cada vez más habitual desde que la pandemia aconseja evitar el contacto físico. A Mena le siguieron Solangel Quintana (PSN) y Gaspar Suéscun (NA+). No recibió, en ese momento, felicitaciones de su grupo.

Los ediles permanecieron en la mesa habitual, pero separados por mamparas. Con mascarillas, salvo para hablar, como el nuevo alcalde, que se emocionó al agradecer el apoyo a su familia y al recordar a su padre y, especialmente, al que fuera compañero de corporación, Jesús Sanz, fallecido hace unos meses.