Polémica en Barañáin con la vuelta y los pagos de la escuela infantil

La reapertura esta misma semana de las dos escuelas infantiles de 0 a 3 años de Barañáin se ha visto envuelta en la polémica. Varias familias han reclamado que no se gire la cuota del mes de julio si optan por no llevar a sus hijos o hijas matriculados en los centros pro temor a contagios de Covid-19. Desde alcaldía no han podido asegurar esta demanda que las familias dicen que se sigue en municipios como Aranguren, Berriozar o Zizur Mayor. Aseguran, sin embargo, que están estudiando si es posible alguna rebaja atendiendo al convenio con el Gobierno de Navarra para la finalización de los centros no obligatorios.

Fue el lunes, día en que se reanudó el servicio en las escuelas municipales, cuando varios padres anunciaron movilizaciones y reclamaciones ante la Oficina de Atención Ciudadana. Pedían que no se exigiera pago íntegro del mes de julio ni lo correspondiente a junio en el caso de que optaran por no seguir llevando a sus hijos.

Su reclamación se hizo extensible a los grupos municipales y por redes sociales y ayer llegó al pleno. Fue en el turno de ruegos y preguntas, cuando Joseba Jiménez, de EH Bildu, primero, y después María José Anaut , del PSN; Flor González, de Geroa Bai, y Jesús Mª Huarte, de Podemos, se interesaron por la situación. Bildu se preguntó por la gestión llevada a cabo, tras anunciar un día el final de curso y al día siguiente la reapertura en junio y julio. La alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), respondió que el cambio se debió a que, primero actuaron por la declaración del consejero de Educación, Carlos Gimeno, que anunció que ningún escolar de infantil y primaria regresaría a las aulas. Y después por la comunicación de reapertura de los centros 0-3 años. “Hemos seguido las directrices. Y hemos pedido opinión a las familias sobre horarios y ahora vamos a ver si cabe alguna medida sobre las cuotas sin incumplir el convenio”. Desde el PSN abogan por asumirlas desde el Ayuntamiento y preparar el curso que viene.

