Los abonos afectados por el estado de alarma serán compensados con viajes gratis

Actualizada 22/06/2020 a las 12:10

La Mancomunidad compensará con viajes gratuitos a los abonos temporales del Transporte Urbano Comarcal que han resultado afectados por la declaración del estado de alarma. Los abonos que serán objeto de compensación serán aquellos que fueron adquiridos hasta el día 14 de marzo incluido y que no hayan sido utilizados desde esa fecha. Por tanto, no son objeto de compensación los abonos adquiridos después del 14 de marzo o que, con independencia de la fecha de adquisición, fueron utilizados después de declarado el estado de alarma.



Cabe recordar que existen tres tipos de abonos temporales: general, de familia numerosa y abono joven. Los abonos temporales del transporte se activan cuando se realiza el primer pago en el autobús o, de no haberse utilizado, siete días después de la compra; además, el abono caduca cuando termina el plazo de 30 días naturales desde que se activa.



Por otra parte, hay que señalar que las tarjetas del Transporte Urbano Comarcal tienen dos apartados con dinero: uno para los abonos temporales y el otro que sirve como monedero. Cuando se usa la tarjeta sin tener cargado el abono, se sigue pagando con la tarifa bonobús, siempre que en el monedero se cuente con saldo positivo.



COMPENSACIÓN MEDIANTE LA RECARGA DE VIAJES GRATUITOS

Con el procedimiento establecido por la Mancomunidad, la compensación de los días no utilizados por las personas usuarias de los abonos se realizará mediante la recarga de viajes gratuitos en el monedero de la tarjeta de transporte. De esta forma estos viajes no estarán sujetos a caducidad y se facilitará su utilización en este tiempo posterior al estado de alarma en el que previsiblemente se realizará un menor uso del Transporte Urbano Comarcal.



Así, a partir del jueves 25 de junio el número de viajes en cada tarjeta se actualizará automáticamente al realizar la primera cancelación en una villavesa, acudiendo a un punto de recarga o mediante la opción “consulta y actualización” de la App “Recarga TUC”. Esta actualización automática se podrá realizar hasta el 30 de septiembre de 2020.



Para ello, se calculará primero el número de días afectados en cada abono, es decir, el número de días transcurridos entre el 15 de marzo (incluido) y la fecha de caducidad de dicho abono temporal. Posteriormente, se calculará el número de viajes que deben compensarse y que sean equivalentes al valor económico de los días afectados. Hay que precisar que la cantidad calculada de viajes gratuitos será redondeada al alza a la unidad, en función del perfil de la tarjeta en la que se hace la compensación.



Por ejemplo, un abono general cuesta 30 euros para 30 días, por lo que se estima un valor medio de un euro al día. Si en este caso se van a compensar, por ejemplo, diez días afectados, supondría un equivalente económico a 10 euros en viajes.



Si la tarjeta mantiene el perfil general, esa cantidad de 10 euros se dividirá entre los 0,70 euros/viaje de la tarifa bonobús, por lo que el resultado sería 14,28 viajes que con el redondeo a la unidad supondría 15 viajes.



Si la tarjeta en donde está cargado el abono general, por ejemplo, tuviera en este momento el perfil B (mayor de 65 años), esa cantidad de 10 euros se dividirá entre los 0,33 euros/viaje de la tarifa B, por lo que el resultado sería 30,30 viajes que con el redondeo a la unidad supondría 31 viajes.



La compensación de los abonos de perfil “joven” se realizará como si su coste hubiera sido el del abono general (30 €).



Es importante destacar que los derechos de viajes de compensación en ningún caso serán canjeables por su equivalente en importe económico.



7.172 ABONOS AFECTADOS POR LA COMPENSACIÓN



El número total de abonos temporales afectados por esta compensación es de 7.172, de los cuales 1.598 corresponden al abono 30 días general, 1.068 al de familias numerosas y 4.506 al abono joven. El número total de viajes a compensar será de 188.039.



CONSULTA DEL NÚMERO DE VIAJES QUE CORRESPONDES A CADA ABONO



Las personas que deseen comprobar si a su tarjeta le corresponde la recarga de viajes gratuitos y, en caso afirmativo, conocer el número de viajes correspondientes a la compensación cargados en su tarjeta, podrán realizar la consulta en el apartado “Compensación abonos / COVID-19” que se encuentra en el área de Transporte de la web de la Mancomunidad.



Allí podrán utilizar una herramienta de consulta en la hay que introducir el número IDE de la tarjeta de transporte: un código de identificación único de 12 cifras que se encuentra en el dorso de cada tarjeta. Al hacer la consulta, se mostrará el número de viajes cargados en el monedero con el perfil activo de la persona usuaria.