El comité denuncia aglomeraciones en horas punta en las villavesas

Actualizada 04/06/2020 a las 06:00

El comité de empresa de TCC, sociedad que conduce el transporte urbano comarcal, volvió a denunciar ayer aglomeraciones de viajeros en horas punta en algunas líneas. Insisten en que es necesario incrementar el servicio, es decir, sacar más villavesas a la circulación. Entretanto, la Mancomunidad, gestora del servicio, afirma que los aforos no se superan y que se adaptan en todo momento a la demanda.



El comité de empresa de TCC, formado por ELA, UGT, CCOO, LAB y ATTU, suscribió de forma unánime la concentración, ayer, la segunda en quince días. La llevaron a cabo frente a la sede de la Mancomunidad, en este caso guarecidos de la lluvia bajo la marquesina de la calle Padre Moret. Al término de la misma, Carlos Villaín, presidente del comité, explicó que reclamaban “otra vez lo mismo”,, más autobuses en la calle. En este momento se presta un 65% del servicio, repartido de diferente manera entre las 25 líneas diurnas, mientras que el servicio nocturno continúa suspendido. “El servicio ha subido,la semana pasada estábamos en un 56%, pero no es suficiente. Han abierto los centros comerciales y también algunos colegios de educación especial, con necesidades especiales”, apuntaba Villaín que las aglomeraciones se producen en horas punta, sobre todo entre las 8 y las 10 de la mañana, y en algunos momentos por la tarde. Respecto a las líneas, aseguró que los aforos se superan, en esos momentos puntuales, en la línea 4, en la 3 y en la 21, y también en algún momento en la 7 y en la 8. “Entiendo que la Mancomunidad maneja cifras diarias y si sacas las medidas no se superan los aforos, pero hablamos de momentos puntales y el que los ve es el conductor”, explicó que “el sistema de conteo de pasajeros suma las personas que acceden por la puerta delantera y descuenta las que descienden por la trasera, pero las máquinas fallan mucho y los conteos son erróneos, tal vez la Mancomunidad no maneja cifras reales, pero como decimos siempre, nunca nos preguntan a nosotros”, subrayó el representante de la parte social en una empresa con 500 empleados, la mayoría conductores.



El comité reclama que si no es al 100%, como les gustaría, el servicio recupere al menos el 80% que anunció la Mancomunidad para el mes de junio. “Ahora entramos en una nueva fase y no sé qué previsiones tendrán, pero cada vez hay más gente y la demanda aumenta”, aseguran que piden seguridad.



La plantilla de TCC se encuentra en un ERTE desde que se redujo el servicio a mediados de marzo. La reducción temporal de empleo es, en su caso, paralela al porcentaje del servicio, de manera que ahora mismo tienen una reducción del 35% sobre el total de una jornada laboral normal. Esta situación, evidencian, merma las condiciones laborales.



La Mancomunidad, por su parte, asegura que los aforos se pueden obtener en tiempo real y que, si se llega al máximo se ponen refuerzos.