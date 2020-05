Bildu, PSN y Podemos de Burlada dicen que el Ayuntamiento busca "tapar su nula gestión acusando a los demás"

Actualizada 27/05/2020 a las 20:24

EH Bildu, PSN y Podemos de Burlada han afirmado que el equipo de gobierno municipal "pretende tapar su nula gestión e ineficacia acusando a los demás y sin asumir que están en minoría" y han remarcado que "si esperan el apoyo de la oposición, deben contar con ella e informar con todo lujo de detalles las propuestas que eleven a las comisiones y plenos".



Estas tres formaciones han criticado en una nota que la alcaldesa de Burlada "pretendía aprobar unas ayudas a comercios locales llegando a recortar hasta un 60% del presupuesto para gestión de actividades en las áreas de Diversidad Cultural, Euskera, Igualdad y Educación y Juventud y a espaldas de los comercios locales y la propia oposición".



Para los grupos, "es inaceptable que, una vez más, el equipo de gobierno de Burlada acuse a la oposición de obstruir la labor del Ayuntamiento cuando son ellos y ellas quienes, con su nefasta gestión de su minoría, son los que más piedras se ponen en el camino".



"Alcaldía quiso crear una partida para ayudas a comerciantes sin explicar ni de qué forma se iban a entregar estas ayudas, ni con qué criterios, ni bajos qué preceptos" y "con el único fin de apuntarse el tanto mediático con la creación de una partida que no tenía mayor recorrido", han criticado.



En este sentido, las tres formaciones han asegurado que "en ningún momento los grupos se opusieron a establecer unas ayudas para comerciantes, sino en las formas en las que pretendía hacerlo el equipo de gobierno, no aportando datos ni informando al resto de la Corporación".



Asimismo, han considerado que la cantidad de 110.000 euros propuesta por el gobierno municipal "no termina de ajustar a la realidad social de Burlada, puesto que existen un total de 1.300 personas físicas y jurídicas con o sin local en la localidad".



Han criticado, además, que esta partida se ha creado "a espaldas de los propios comercios locales y abandonando a la hostelería local, puesto que no se ha reunido en ningún momento a la Sección de Comercio, pese a que todos los grupos que formamos la oposición llevábamos insistiendo varias semanas en que debía hacerlo".



"Su mala gestión interna hace que, en lugar de priorizar necesidades y reorganizar el trabajo del personal municipal, intenten que nos adhiramos a la Central de Compras de la Federación Española de Municipios y Provincias, evitando así el hacer licitaciones", han rechazado EH Bildu, PSN y Podemos, que han advertido que aceptar esta propuesta supondría "que no pudiesen presentarse empresas navarras a los concursos públicos".