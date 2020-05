Actualizada 20/05/2020 a las 15:23

El Ayuntamiento de Pamplona prevé recuperar la pasarela del Labrit sin pagar "un solo euro" tras conocer los resultados del informe sobre el estado de esta infraestructura.



El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado en rueda de prensa que "lo más importante del informe es que la pasarela es recuperable, se puede recuperar sin que pierda su diseño, un diseño muy singular, que ha hecho que sea una pasarela premiada en algunos ámbitos".



Según el alcalde, el coste de la recuperación rondaría los 400.000 euros, "la mitad de lo que se reclamaba como coste del total de la pasarela construida en su día a los redactores del proyecto".



Enrique Maya ha explicado que "se inicia un proceso que va a acabar con la recuperación de la pasarela sin que le cueste al Ayuntamiento un solo euro" y ha afirmado que, cuando surgió la polémica en torno a la infraestructura, "teníamos que haber hablado más de recuperarla que de eliminarla, y lo que hemos hecho es encargar este trabajo para que se supiera cómo se podía recuperar si es que se podía recuperar".



El alcalde ha señalado que "nuestro objetivo a partir de este informe es hacer esa reparación, intentar hacerla a través de un expediente jurídico, sin tener que ir a un juicio y poder resolver esa conexión tan importante para la ciudad, preservando siempre que la responsabilidad no es del Ayuntamiento y que quien debe acabar pagando son los seguros de los agentes que han intervenido en esta obra".



El alcalde, quien ha comparecido acompañado por el decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Joaquín Salanueva, y el ingeniero Alonso Cobo, ha asegurado que su objetivo ahora es poder hacer esa reparación a través de un acuerdo con las aseguradoras para que estas asuman los costes de la reparación y evitar así tener que ir a juicio.

De esta manera, ha indicado, se solventaría el problema de una manera más sencilla y breve y el consistorio no tendría que abonar “ni un solo



En referencia al desprendimiento de algunas chapas que dio la voz de alarma sobre los problemas que presentaba la pasarela, Cobo ha aclarado que estas no estaban bien sujetas y presentaban un problema de corrosión, aunque no cumplen ninguna función estructural.



Además, ha indicado Salanueva, la pasarela presenta problemas por los movimientos de la estructura y existe daño de plastificación en la parte superior de los pilotes, pero no de rotura, mientras que las tensiones en las chapas son asumibles “aunque hay algún defecto”, está en buen estado respecto a la aceleración vertical y la situación con las cargas límites de la cimentación es aceptable.



Para reparar esta estructura, ha explicado el decano del Colegio de Ingenieros, el primer paso sería impedir que la cimentación se mueva, para lo que los redactores del informe apuestan por la inyección de cemento en el terreno para hacerlo indeformable.



Además, ha señalado, habría que retirar el pavimento de la pasarela y sus soportes, limpiar el óxido y darle un tratamiento de impermeabilización, hacer refuerzos metálicos para corregir los problemas de pandeo y mejorar el drenaje, retirar las chapas actuales y hacer un nuevo pavimento impermeable.



El informe valora estas reparaciones en 380.000 euros, la mitad de las cifras planteadas hasta ahora, por lo que concluye que es rentable efectuar esta reparación.



A juicio del alcalde, con el informe elaborado por IDEAM “se dio un salto en el vacío” al concluirse que “a partir de unos daños que no se podían verificar no había otra solución que quitarla”.



Salanueva ha querido remarcar que, aunque no han llegado a las mismas conclusiones, los equipos encargados de realizar los informes anteriores “han hecho un buen trabajo”, aunque se basaron en hipótesis poniéndose en el peor caso y ahora se han realizado más ensayos que permiten “conocer la estructura” con “una base muy firme que no se tenía anteriormente".



Para obtener esta información, ha comentado, han estudiado la documentación existente y han realizado una inspección visual más profunda, taladrando las chapas y descubriendo los cimientos, con lo que han podido ver “cómo están de verdad, no hacer hipótesis”.



Con ello, ha asegurado, han podido comprobar que “con las cargas a las que había estado sometida la estructura los cimientos están bien”, lo cual, ha matizado, no quiere decir que estén preparadas para soportar cargas superiores.



Asimismo, ha realizado ensayos para analizar las tensiones reales en las chapas, una prueba de carga y una investigación geotécnica complementaria que ha permitido determinar la coacción que el terreno ejerce a los cimientos, la reacción horizontal que es capaz de desarrollar y los esfuerzos de la estructura



Con ello, ha explicado Salanueva, han hecho un modelo que les ha permitido simular un comportamiento muy asimilable al real de la estructura para así poder aplicar las cargas exigidas por la ley y observar su comportamiento.





