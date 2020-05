“Nadie va a devolver a Andía el sufrimiento de 9 años de acusaciones”

13/05/2020 a las 06:00

“La resolución de la Audiencia Provincial que confirma el archivo de la denuncia por la gestión en el Ayuntamiento y las empresa del Valle de Egüés es para José Andía una gran satisfacción personal y para mí como abogado un satisfacción profesional. Pone fin a nueve años de acusaciones, archivos y más recursos. Pero nadie va a devolver a Andía el injusto sufrimiento que estos procedimientos han causado durante nueve años en su vida personal, familiar y social. Y nadie le va a pedir perdón. La única satisfacción es que la justicia a través de diferentes tribunales y jurisdicciones ha dictado que no cometió los delitos de los que se le acusó”. Javier Asiáin, el abogado del que fuera alcalde del Valle de Egüés por UPN, José A. Andía García de Olalla, se expresaba ayer así, en su nombre y en el de su defendido, tras el auto de la Audiencia Provincial que confirmó el archivo del primero de los procedimientos contra el ex edil y que se extendió a otros cuatro ex concejales por UPN (Carolina Potau, Estefanía Clavero, Alberto Idoate e Íñigo Solchaga) y los responsables de la empresa Nasipa, que fue socia del consistorio en empresas para promover viviendas.

En el proceso se investigaba la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos. El auto de la Audiencia cierra el proceso penal emprendido por el Consistorio del Valle de Egüés, tras una investigación municipal que avalaron Nafarroa Bai (después Geroa Bai), EH Bildu, el PSN, I-E y el PPN y el informe de la Cámara de Cuentas, que también vio posibles responsabilidades penales, contables y administrativas. En febrero pasado el Tribunal de Cuentas también cerró la denuncia del Consistorio.

Javier Asiáin recordaba los nueve años de “calvario judicial” en torno a Andía, que dimitió en 2013, cuando se supo que había adquirido como presidente de la sociedad municipal Andacelay acciones preferentes de Caixa Catalunya, el banco en el que estaba entonces en excelencia. Aquel caso fue denunciado y juzgado, inicialmente en el juzgado de lo Penal, hasta que la juez se declaró incompetente por las penas que se pedían. La Audiencia lo archivó al tomar el relevo y también el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. Después se juzgó la desaparición de un módulo de un bar, hasta que se retiró la acusación por parte del Consistorio cuando estaba en manos de Navarra Suma. “Todos los casos han sido instruidos y han acabado archivados”, reiteró. También Estefanía Clavero, que cogió el relevo a Andía al frente de UPN cuando fue sustituido como alcalde por Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), valoraba el “carpetazo definitivo” y que la justicia haya resuelto “de manera contundente que nuestra gestión fue honrada, transparente y legal”.

