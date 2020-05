El Gobierno y el Ayuntamiento se enzarzan por las viviendas sociales

01/05/2020 a las 06:00

Sorpresa y malestar en el gobierno de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona tras las declaraciones realizadas el jueves en el pleno del Parlamento foral por José María Aierdi, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos estratégicos del Gobierno de Navarra, quien acusó al equipo de Enrique Maya de no responder a las necesidades de vivienda, a través de los pisos de propiedad municipal, de varias familias que se encuentran en situación de “hacinamiento”. Enrique Maya reaccionó visiblemente molesto: “Que no hablen de consenso porque es un absoluto paripé. Han desenterrado el hacha de guerra”.



El consejero Aierdi (Geroa Bai) respondía así en el Parlamento a una pregunta formulada por el parlamentario Mikel Buil (Podemos) sobre el dato aportado por la PAH (Plataforma de Afectados de la Hipoteca) según el cual, hay 82 familias “que están viviendo hacinadas, en habitaciones” en la capital navarra. “Es solo la punta del iceberg”, añadían desde el colectivo.



“LEALTAD Y COLABORACIÓN”



Mientras Aierdi lamentaba la falta de sintonía entre ambas instituciones, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, destacaba la “lealtad y colaboración” del Ayuntamiento con el Gobierno foral sobre los problemas de vivienda provocados por la crisis sanitaria del coronavirus. “Hemos generado un montón de alojamientos durante la crisis: el albergue Jesús y María, las Salesianas de la Txantrea o el albergue Paderborn, que suman 133 plazas. Nos dicen que no hemos hecho nada por los alojamientos de las personas, pero hemos hecho mucho y hemos actuado con rapidez”, aseguró ayer Maya.



El alcalde de Pamplona aludió también a las 150 viviendas sociales entregadas por el Ayuntamiento -más allá de la crisis sanitaria- durante los últimos meses. “Si hay plazas, se entregan las viviendas de acuerdo a la ordenanza de emergencia habitacional”, declaró para añadir: “Nosotros siempre actuamos según nuestros recursos”. Pamplona cuenta con 99 viviendas municipales vacías, pero en su inmensa mayoría, según aseguran desde el Ayuntamiento, sin las condiciones de habitabilidad que exige la ordenanza.



A este respecto, Enrique Maya tendía la mano al consejero Aierdi para “flexibilizar” la norma de habitabilidad, de manera que se puedan reducir costes en las reformas de las viviendas sociales. El alcalde planteaba incluso facilitar, a través de la ordenanza, la conversión de oficinas en viviendas. Según apuntó ayer la parlamentaria de I-E, Marisa Simón, la mayoría de los “recursos patrimoniales” del Gobierno foral son oficinas, además de algunas viviendas que el Ejecutivo estaría valorando para rehabilitar y cubrir así la demanda habitacional.



DOS ASUNTOS DIFERENTES



Con todo, desde el Ayuntamiento consideran que se están mezclando dos asuntos diferentes. Por un lado, la emergencia surgida por la crisis del coronavirus, que el Consistorio considera se ha atajado con rapidez, y por otro, el problema habitacional, al que se han tenido que enfrentar los sucesivos gobiernos municipales. “La PAH se ha dirigido hace tiempo a todos los grupos para decir que hay situaciones especialmente vulnerables en varias familias. Pedían una rápida solución. Pero el consejero ha comparecido hoy (por ayer), siendo consciente de la dificultad de este asunto, para poner el foco en Pamplona y sacar cuestiones que tenemos que resolver y que todo el mundo reconoce”, señaló Enrique Maya.



El alcalde de Pamplona aseguró que la PAH ha intervenido en al menos una comisión de Urbanismo para exponer la situación de emergencia que padecen varias familias navarras. “Nunca se han metido con nosotros. Nos pedían que buscásemos soluciones ante un problema que reconocen difícil. Pero la PAH ha denunciado siempre estas situaciones, con nosotros y con Bildu en el gobierno”, destacó el alcalde pamplonés.



El Consistorio posee 604 viviendas, 99 de ellas, libres



“Cada vivienda tiene su casuística, pero la inmensa mayoría de los 99 pisos municipales que se encuentran libres no cumplen con las condiciones de habitabilidad”. Son palabras de María Caballero, concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, quien ayer insistía en que actualmente, el Ayuntamiento no posee ninguna vivienda habitable que no se haya destinado a emergencia habitacional y destacaba las 150 entregadas para uso social.



Los presupuestos de 2020 contemplan la adecuación de varios de los pisos municipales libres para destinarlos a emergencia habitacional. “Tenemos una partida para rehabilitar 6 viviendas por 100.000 euros cada una. Lo que vamos a hacer es optimizar los recursos para reformar no 6 sino 15 de estas viviendas”, añadió.



De esas 99 viviendas libres, 33 se encuentran en el edificio de la antigua estación de autobuses, 25 en el grupo San Pedro, 20 en el mercado del Ensanche, 17 en el Casco Viejo, 3 en el paseo de Santa Lucía y una sin especificar. Actualmente, hay 32 pisos que se encuentran en obras y 43 viviendas ocupadas ilegalmente, en su mayoría en el grupo San Pedro, y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajan para recuperarlas.



La mayoría de pisos de propiedad municipal se encuentran arrendadas, 225 por patrimonio, 138 por la oficina de vivienda y 5 por la oficina de Rehabilitación. El Consistorio cede 33 viviendas y utiliza 23.



Te puede interesar