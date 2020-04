Aierdi reclama al Ayuntamiento de Pamplona a que dé respuesta a la situación de hacinamiento de algunas familias

Actualizada 30/04/2020 a las 15:15

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha expresado su preocupación ante el hecho de que el Ayuntamiento de Pamplona cuente con plazas en viviendas para responder a la situación de "hacinamiento" de algunas familias y éstas "no se ocupen". En este sentido, ha hecho un llamamiento al Consistorio a que "haga el esfuerzo necesario para responder a esa situación".



El consejero ha contestado así al parlamentario de Podemos Mikel Buil, que ha preguntado a Aierdi por las medidas que plantea su departamento ante la "dejación" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona que "no está dando salida" a la "situación de hacinamiento de numerosas familias" de la ciudad.



En este sentido, ha señalado que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha alertado de la situación de 82 familias que "son la punta del iceberg". Y ha criticado que el Consistorio de la capital navarra "sigue sin completar las plazas que tienen para emergencias".



El consejero ha destacado que el Gobierno foral está trabajando para la "mejora y aumento de recursos que se traduzcan en el derecho efectivo a una vivienda digna". En este sentido, ha resaltado el "ambicioso plan de alquiler" que "ya empieza a dar sus frutos, ocupándose las primeras promociones en Entremutilvas" y con el objetivo de superar las 1.000 nuevas viviendas en este régimen.



Igualmente, ha puesto en valor el incremento en la Bolsa de Alquiler privado, actualmente con 714 viviendas, así como los programas David y Emanzipa que atienden a más de 2.300 personas.

Sin embargo, ha reconocido que "siguen existiendo problemas en la vivienda" entre las que se encuentran las situaciones de hacinamiento de "un número muy importante" de familias. Al respecto, ha subrayado la colaboración con la Dirección General de Política Migratorias para "dar recursos habitacionales temporales" y con la que "se ha podido responder a una parte de la demanda" que existe en la Comunidad foral, ocupando en su totalidad las 32 plazas habilitadas con vecinos de fuera de Pamplona.



Respecto a la situación en la capital navarra, Aierdi ha asegurado que en Pamplona hay un total de 40 plazas planificadas para esta situación que "no están ocupadas en su totalidad y podrían responder a esta demanda". En este sentido, ha manifestado que la respuesta a estas situaciones "deben partir desde el esfuerzo colectivos entre administraciones".



Por su parte, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha asegurado que la situación de hacinamiento de familias en viviendas es "una realidad que no es nueva" y ha criticado que el Ayuntamiento de Pamplona "no está abordando" este problema "que no es sólo de vivienda sino que es de salud pública".



En este sentido, ha advertido que esta situación "es un riesgo mucho mayor de contagio para todos los vecinos que viven en el edificio, y al revés". Y ha preguntado al consejero si se han contabilizado las personas que están en esta situación y si se contempla realizar test en estas viviendas.



Jose Mª Aierdi ha afirmado que el Ayuntamiento de Pamplona ha señalado que "no nos constan más solicitudes de demandas" de este tipo, que son remitidas a través de los servicios sociales, más allá de las 32 plazas ocupadas habilitadas por el Ejecutivo foral.



Aierdi ha expresado su preocupación por que "habiendo recursos en Pamplona, no se ocupen" y ha hecho un llamamiento al Consistorio a que "haga el esfuerzo necesario para responder a esa situación".



Ha explicado que la mayoría de recursos de los que dispone el Gobierno foral son espacios de oficina que "no se pueden poner en valor en este sentido" y ha indicado que en otras viviendas se está valorando el coste de su recuperación. Asimismo, el Departamento está valorando modificar los baremos en el acceso a las viviendas de protección para dar respuesta a estas familias, en su mayoría monoparentales.



Igualmente, ha apuntado que seguirá insistiendo en contactos con ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para "dotarnos de algún recurso en el corto plazo que pueda facilitar esta situación" y ha avanzado que se estudia un proyecto a medio plazo para dar respuesta a esta demanda de manera temporal.