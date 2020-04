Barañáin, Sarriguren, Mutilva y Orkoien suspenden las fiestas

29/04/2020 a las 06:00

El calendario festivo de la comarca, que en los últimos años se abría con las fiestas de junio en Sarriguren, Mutilva, Orkoien y Barañáin, antesala de San Fermín, tampoco podrá repetirse. Ninguno de los festejos se celebrará en la fecha que el calendario local las fija: la segunda, tercera y última semana del mes. Las de Mutilva quedan suspendidas, como todos los actos festivos en los pueblos del Valle de Aranguren hasta finales del verano. Sobre las demás queda pendiente la posibilidad de recuperarlas, de alguna manera, cuando la situación e “normalice”. Pero en ningún caso se ha resuelto “cuándo ni cómo”.



La decisión de suspender las fiestas de Barañáin, “hasta nuevo aviso”, la dio a conocer la alcaldesa, María Lecumberri, en la junta de portavoces celebrada ayer de manera telemática. Después desde el área de Cultura se confirmó a toda la ciudadanía. Allí se adelantó que “en próximas comisiones de cultura se evaluarán alternativas”. También está claro que la partida destinada a fiestas, en el presupuesto prorrogado de 2019, se utilizará en parte para “temas relacionados con la emergencia sanitaria”. “Está pendiente de decidir el destino de ese dinero, pero está claro que será para situaciones derivadas de la crisis, porque es algo que afecta a todos los ámbitos”, añadió Lecumberri.



La suspensión de las fiestas era casi un secreto a voces y nadie la discutió este martes, relató la alcaldesa. “Han entendido la decisión por las circunstancias que estamos viviendo”, dijo. También en Aranguren la decisión ya era firme semanas atrás, aunque quedaba la formalización por parte de la junta de gobierno. “No parece lo más adecuado propiciar actos que siempre son multitudinarios. Además, tenemos que ver cómo salimos de esta situación, con qué necesidades económicas para otras áreas y con qué animo ante todas estas tragedias”, decía semanas atrás el alcalde, Manuel Romero. Y la semana pasada confirmaba la idea extensiva no sólo a Mutilva, donde residen 10.232 de los 10.859 habitantes del valle (datos de enero de 2019); sino también a Aranguren, Labiano, Zolina, y quizá Tajonar, en septiembre.



La decisión respecto a las fiestas de Sarriguren, que junto a las de Gorraiz las organiza el Ayuntamiento del Valle de Egüés, todavía no es oficial. Pero así se abordó la semana pasada en la comisión de Cultura que realizó el Consistorio por vía telemática. Allí quedó claro que no habrá fiestas en junio (el segundo fin de semana se suelen programar) y planeó la duda de si se podrá recuperar de alguna manera la celebración más adelante. Allí surgieron dudas entre los grupos. Y en Orkoien, que ya no tendrá las fiestas de Kupueta por el 1 de mayo, también valorar si se puede mantener alguna celebración más adelante tras descartar las de junio.