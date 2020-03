21/03/2020 a las 06:00

“Esta mañana he llevado a un chico que iba a la empresa a firmar el ERTE y a dos monjas al ambulatorio, una estaba malica. O estos temas, o visitas a hospitales y residencias, a eso se reduce nuestro trabajo estos días”, apunta Juanjo Etxeberria Jiménez. De 59 años, es taxista en Pamplona y la Comarca desde hace trece años y medio. Nunca habían conocido una situación así. La incertidumbre, como en tantos otros sectores, es total, y el descenso de clientes, parece no tener fin. Un sumidero angustioso. Lo explica bien en un recorrido por la ciudad, a bordo de su vehículo, un eurotaxi, adaptado a personas con movilidad reducida. Son los únicos que pueden circular todos los días. Para el resto, el decreto del Gobierno propone alternar, un día las licencias pares, y al siguiente las impares, para cumplir así con la restricción del 50%.

“El decreto dice eso, pero los vehículos en la calle son menos”, reconoce y apunta dos motivos: ”Primero porque el miedo es libre, y hay compañeros que tienen hijos pequeños y no se atreven a salir. Yo lo entiendo; y segundo, porque no hacen falta tantos taxis. La demanda ha bajado en mayor proporción, un 80%, y los taxis apenas tienen llamadas”, sostiene. Lo corrobora con datos. El jueves 19 hubo 512 servicios en 24 horas; otro día similar hubieran sido el triple. Un compañero estuvo dos horas en la parada de Duque de Ahumada, algo insólito un festivo. Este viernes hay menos tráfico que un domingo a las diez de la mañana, cuando coinciden los que se retiran y los que salen”, pero se ve más gente comprando, será por la fiesta del jueves, calcula. El descenso empezó el 10 y el 11, el bajón fue e 13 y, desde el 14, ya es total. Y continúa con las cifras. “En este ritmo de trabajo las cuentas son claras, justo llegas en quince días a pagar la cuota de autónomo, y eso si pagas el mínimo que son 300 euros, los de 600, imposible”, explica Juanjo que el contexto es complicado y que los taxistas preguntan si se pueden acoger al paro o a una excedencia. “Nosotros pertenecemos a nivel nacional a Antaxi y ellos nos dan las directrices, hoy hay una reunión por Skype, y es que los decretos cambian casi cada día y hay que adaptarse, ahora mismo no sabemos dar respuesta, estamos en ello, hay que ir con cautela”, apunta Juanjo. Es secretario en la junta de Teletaxi San Fermín, con 313 licencias. El trayecto se cubre con fluidez este viernes a media mañana, entre la sede de Diario de Navarra, en Cordovilla, y la zona de hospitales, la más movida estos días. “Es que la gente no sale por capricho, hay consultas en Príncipe de Viana, visitas a residencias en San Juan de Dios, en San Miguel, a Carmen Aldave, en fin, hay personas que no han visto a sus familiares en semanas, esos viajes hacemos ahora”, describe y subraya que ellos estarán “en la calle sí o sí” porque se trata de un servicio público esencial. Y refuerzan medidas, por ellos y por los clientes. La parte positiva, si la hay, es que disponen de tiempo suficiente, entre servicios, para poder limpiar el vehículo una y otra vez. Lo hacen cada vez que un pasajero deja el taxi. Guantes, desinfectante en los asientos, en las puertas, en el volante... y únicamente pago con tarjeta.



TALLERES SOLIDARIOS

Repara Juanjo en la solidaridad de varios talleres mecánicos que estos días se han ofrecido a coste cero a ozonizar los vehículos, una desinfección integral: “Tienen que trabajar a puerta cerrada, y nos hacen también cambios de pastillas de freno... temas rápidos para seguir trabajando”.

Mantienen el servicio subvencionado al aeropuerto de la Mancomunidad porque funcionan las conexiones con Madrid, no ya la de Francfort o Canarias. Igualmente el de la cárcel, y el taxi a la demanda en pueblos de la Comarca, “aunque apenas se mueve”. Las medidas son excepcionales como lo son estos días que han atropellado la rutina. “Yo me iba hoy a Las Palmas, en vuelo desde Pamplona, con mi mujer, mi madre y una amiga suya. Volvíamos el 29. Después de muchos intentos he podido aplazar el viaje a septiembre. Pero el importe no lo devuelven”, se resigna. Los taxistas, como tantos ciudadanos, también escriben en su libreta sueños pendientes.