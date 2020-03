El Ayuntamiento de Pamplona paraliza el pago del impuesto de circulación

Actualizada 18/03/2020 a las 14:12

El Ayuntamiento de Pamplona ha acordado paralizar el pago del impuesto de circulación, que debía girarse esta misma semana, como medida extraordinaria ante la epidemia de coronavirus, que ha provocado la declaración del estado de alarma en todo el país.



Del mismo modo, ha anunciado que revisará el plazo de pago de los recibos de carácter semestral, que en años anteriores se vienen abonando en el mes de junio.



Con estas medidas, el Ayuntamiento busca evitar posibles focos de contagio a la hora de acudir a las oficinas y entidades bancarias a ingresar los recibos, así como aliviar la carga impositiva derivada, entre otros, del Impuestos de Actividades Empresariales (IAE), en un momento en el que gran parte de la actividad económica de la ciudad está paralizada.



En un comunicado, el Consistorio pamplonés ha explicado que el impuesto de circulación era el más inmediato en el tiempo. El Ayuntamiento había aprobado la liquidación anual el pasado 9 de marzo. Una cuantía que ascendía a 9,7 millones de euros. No obstante, apenas tres días después de la aprobación, se acordó paralizar la impresión de recibos y su envío, como medida urgente ante la situación generada por la epidemia del coronavirus.



De esta forma, se ha querido reducir tanto la circulación de personal dedicado al reparto de recibos por toda la ciudad como la afluencia de personas que realiza gestiones sobre los recibos emitidos, no solo en la Oficina de Atención al Contribuyente sino también en las entidades financieras colaboradoras en la gestión de cobro.



En este sentido, los últimos datos registrados recogen que aproximadamente el 40% de las atenciones relacionadas con el impuesto de circulación realizadas en la Oficina de Atención al Contribuyente se concentran precisamente en los meses de marzo y abril.



Por todo ello, se ha dejado sin efecto el plazo de pago fijado inicialmente en el calendario del contribuyente. El nuevo plazo de pago se fijará en función de evolución de la situación general y del estado de alarma.



RECIBOS SEMESTRALES



Además de adoptar medidas con respecto a los recibos más inmediatos, el Consistorio está también analizando los efectos de esta situación excepcional en aquellos recibos de plazo semestral cuya liquidación todavía no se ha aprobado, como la contribución, el Impuesto de Ocupación de la Vía Pública (OVP) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), entre otros.



En los últimos años, el pago voluntario de estas tasas se hacía en los meses de junio y noviembre. Sin embargo, el Ayuntamiento está planteándose la posibilidad de retrasar el plazo para, entre otros aspectos, facilitar a las empresas que los pagos de tributos municipales que gravan directamente su actividad económica no sean una carga adicional en esta situación.



El Ayuntamiento ha adoptado todas estas medidas al abrigo del Real Decreto 463/2020 que declaró el estado de alarma y el confinamiento de la población durante quince días a fin de controlar la propagación del virus. Dentro de estas medidas, se acordó también el cierre de las oficinas de atención presencial.



No obstante, los contribuyentes pueden acceder a otros canales municipales no presenciales, bien a través de teléfono 010 o de la web www.pamplona.es. En estas circunstancias, se dará prioridad a la atención de gestión de altas y bajas de IAE que pueden ser las más urgentes en este momento y que no tienen un trámite específico en sede electrónica.



