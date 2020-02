Piden "medidas eficaces" para reducir el uso de plásticos en la orilla del Arga

Actualizada 11/02/2020 a las 13:15

Alianza por el Clima ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona "medidas eficaces" para reducir el uso del plástico en las orillas del río Arga, donde cerca de 400 personas llevaron a cabo una limpieza masiva el pasado 2 de febrero.



Días después de esta exitosa acción el Consistorio aprobó por unanimidad una declaración para la limpieza del río, "avergonzados por su inacción", según Alianza por el Clima, que ha querido resaltar que con la limpieza no pretendían "reclamar su responsabilidad", sino "denunciar el mal y masivo uso del plástico".



Además han aclarado que para solucionar el problema no solo basta con la limpieza, sino que "hay que ir a la raíz" para reducir el uso del plástico en la industria, la agricultura, y en la distribución y comercialización de productos plásticos de un solo uso en un contexto "de emergencia climática".



Para ello ha querido proponer al Ayuntamiento de Pamplona una serie de "medidas eficaces", que incluyen la "prohibición inmediata" de plástico en huertas y jardines municipales, de productos de plástico de un solo uso o apoyar y presionar al Gobierno de Navarra para que implante un "sistema de depósito, devolución y retorno de envases SDDR".



Aun así, han querido valorar el acuerdo alcanzado, pero han recordado que "no es suficiente" y que el aspecto del río no debe depender del trabajo voluntario de la ciudadanía, que "no tiene los medios" para efectuar las labores de forma eficaz.

Te puede interesar

​

Selección DN+