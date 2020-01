El PSN anuncia enmiendas por un millón de euros a las cuentas de Pamplona

Actualizada 31/01/2020 a las 10:50

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha avanzado que presentarán enmiendas por valor aproximadamente de un millón de euros al proyecto de modificación presupuestaria propuesto por el gobierno municipal ante la prórroga de las cuentas.

Según ha indicado Esporrín, las enmiendas buscan "atender aspectos sociales, medioambientales y de desarrollo económico" y también suponen "un especial apoyo a los barrios más vulnerables". Y ha destacado que los socialistas intentarán consensuarlas con "todos los grupos". "Es nuestra vocación el consenso, el diálogo y llegar a acuerdos", ha señalado.

Ha explicado la portavoz del PSN que la modificación presupuestaria propuesta asciende a más de 8 millones de euros, pero que sus enmiendas son por valor de alrededor de un millón de euros porque el resto del dinero está "bastante comprometido y perderíamos inversiones".

"Algunas de las inversiones del planteamiento del equipo de gobierno son necesarias porque son inversiones financieramente sostenibles que provenían de 2019 y también están otros compromisos sujetos a financiación de otras administraciones, que también vamos a apoyar", ha manifestado.

Asimismo, Esporrín ha presentado varias declaraciones que su grupo va a presentar al próximo pleno y también a la comisión de Presidencia del Consistorio. En concreto, los socialistas quieren que el pleno exprese su apoyo a la Casa de las Mujeres tras "las presiones, el acoso y la censura de Vox, que fue suficiente para que el alcalde decidiera suspender una charla feminista".

Ha criticado, además, que Vox "no contento con esta censura, ha pedido que se cierre la Casa de las Mujeres" y ha esperado que Navarra Suma "no tenga el valor de hacer seguimiento de lo que Vox le pida y no se produzca el cierre".

Por su parte, la segunda declaración presentada por el PSN tiene como objetivo reclamar al gobierno municipal "un nuevo calendario de foros de barrio" y que se asegure la celebración de la totalidad de estas reuniones antes del 30 de junio de este año. Además, solicitan que con carácter general se produzcan un mínimo de dos encuentros al año en cada barrio.

Asimismo, los socialistas presentarán una declaración a la comisión de Presidencia para que el Consistorio se comprometa a "destinar al menos 500.000 euros anuales para mejoras en la Milagrosa, Azpilagaña y Santa María la Real", a través del programa Edusi.

HUELGA GENERAL

Por otro lado, la portavoz del grupo municipal del PSN ha condenado "rotundamente" los incidentes y las pintadas que ha habido en la ciudad con motivo de la huelga general de este jueves 30 de enero convocada por los sindicatos nacionalistas.

Esporrín ha lamentado que hubo personas que "atacaron contra inmuebles, contra el transporte público y contra personas", a las que, según ha dicho, "coartaron su libertad". Y también ha censurado "las pintadas en unas zonas realmente sensibles, que luego cuesta mucho limpiarlas y que tenemos que pagar entre todos".

Además, la portavoz socialista se ha solidarizado con el comercio de la ciudad que "ha sufrido en sus escaparates un gran número de pintadas".

