18/01/2020 a las 06:00

La comunicación llegó. Lo afirma el Ayuntamiento de Pamplona y lo corroboran las asociaciones de hostelería. A partir de ahí, las visiones son dos. De la misma manera que desde el área de Urbanismo dicen no haber recibido respuesta por parte de los afectados, estos indican que no tienen más conocimiento de la nueva normativa. Es por ello que a día de hoy no disponen de una opinión formada sobre las consecuencias o repercusiones de esta exigencia aplicable desde el 1 de enero. “El problema entre

Selección DN+