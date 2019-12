Luz verde a la reurbanización de cinco calles de la Txantrea

Actualizada 31/12/2019 a las 13:45

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes 31 de diciembre la licitación de las obras de reurbanización de las calles Santesteban, Lesaka, Monreal, Mendigorría y Etxarri Aranatz de la zona este del barrio de la Txantrea. Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 2.310.407,61 euros y que tiene financiación del Gobierno de Navarra, a través del Plan de Inversiones Locales (PIL). Ayuntamiento y Gobierno foral firmaron en mayo de 2018 un convenio para la realización de este proyecto, en el que también participa la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en lo referente a renovación de redes de abastecimiento y saneamiento.

Esta actuación se concibe como una separata de un proyecto más amplio de reurbanización en la Txantrea que abarca, además, la calle Milagro y el entorno del C.I. María Ana Sanz, las conexiones de tráfico y peatonales con la calle San Cristóbal y actuaciones en la calle Ezkaba en el tramo entre las calles Mendigorría y Etxarri Aranatz. La separata, cuya licitación se ha aprobado hoy, contempla exclusivamente actuaciones en la zona comprendida entre las calles Etxarri Aranatz, Monreal, Mendigorría y San Cristóbal, incluyendo las calles interiores Santesteban y Lesaka.

Está previsto que estas obras puedan comenzar en el mes de febrero del año que viene y que su ejecución se prolongue en torno a seis meses. El plazo de presentación de ofertas comenzará una vez que el anuncio de licitación se publique en el Portal de Contratación de Navarra. Las empresas interesadas podrán presentar a partir de entonces la documentación requerida en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares o en cualquier otro registro recogido en la normativa vigente.

Aceras más amplias y nuevas redes de abastecimiento

El proyecto de reurbanización pretende mantener la sección de las calles, con el mismo esquema de tráfico peatonal y rodado, con la renovación de la totalidad de pavimentos y bordillos en la zona perimetral de la actuación, comprendida por la zona sur de la calle San Cristóbal, calle Mendigorría y calle Etxarri Aranatz.

En las calles interiores (c/ Santesteban, c/ Lesaka, c/ Monreal) se plantean cambios para mejorar el tránsito y la seguridad peatonal. La franja de calzada se reduce de 7 a 4 metros, con dos bandas de aparcamiento, una cada lado, y se amplía la anchura de la acera hasta los 3,5 metros. Las calzadas y bandas de aparcamiento se prevén a nivel bajo bordillo para proteger la zona peatonal. Para mejorar precisamente la comunicación peatonal, se plantean en mitad de las calles Santesteban y Lesaka, pasos peatonales a nivel de plataforma de acera que conectan los recorridos que discurren por las plazas interiores con la plaza existente junto a calle San Cristóbal. Se generarán, también, zonas de estancia en los espacios entre la edificación y las calles perimetrales, tanto en la calle Etxarri Aranatz como en la calle Mendigorría, con nuevo mobiliario y arbolado.

Asimismo, se renovará la instalación de alumbrado público existente y se realizarán las actuaciones necesarias para cumplir la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas. Junto a estos trabajos, de forma paralela y coordinada, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realizará también la renovación de las conducciones generales y acometidas de saneamiento, tanto fecales como pluviales, así como el abastecimiento.

