Estos son los cortes de tráfico de este lunes en Pamplona

Actualizada 30/12/2019 a las 08:07

Para la jornada de este lunes 30 de diciembre, penúltimo día del año 2019, están previstos muy pocos eventos que afecten al tráfico rodado. No obstante, desde media mañana y hasta el final de la jornada se prevé tráfico denso en toda la zona centro. Desde Policía Municipal recomiendan no utilizar el vehículo particular para llegar al centro de la ciudad y hacerlo en transporte público o caminando.



Los únicos eventos previstos se sitúan en las siguientes vías:

Calle Diego Salvá , situada en el barrio de Ripagaina y cerrada al tráfico rodado desde el cruce con la calle Madrid

, situada en el barrio de Ripagaina y cerrada al tráfico rodado desde el cruce con la calle Madrid Calle Abejeras : Ocupación de la calzada por trabajos de arbolado

: Ocupación de la calzada por trabajos de arbolado Calle Berriosuso: Ocupación de la calzada en el tramo comprendido entre las calles Cuenca de Pamplona y Berriozar

Además, el Pasaje Francisco Seminario que comunica las calles San Saturnino y Ansoleaga continuará cerrado al tránsito peatonal.

