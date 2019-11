Navarra Suma denuncia la “obstrucción” de la oposición en el SAD de Burlada

Actualizada 29/11/2019 a las 10:27

Navarra Suma ha denunciado este viernes la "labor de obstrucción" que están llevando a cabo los grupos de la oposición municipal, EH Bildu, PSN, Podemos, Cambiando Burlada y Geroa Bai, para impedir la aprobación de la nueva ordenanza del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) que se presentó el pasado mes de octubre en comisión.

Desde la coalición se ha indicado que “los grupos de la oposición están bloqueando mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras movidos únicamente por intenciones políticas”.

La modificación de la normativa que regulará la prestación de este servicio que reciben casi medio centenar de burladeses fue uno de los primeros objetivos que se marcó el equipo de gobierno municipal, tras la conformación del nuevo Ayuntamiento el pasado mes de junio. La nueva ordenanza pretende introducir criterios de ergonomía, salubridad, seguridad e higiene en el actual modelo de atención, que se basaba en la ordenanza de 2015.

El proyecto, relatan desde NA+, fue rechazado sin razones de peso por todos los grupos de la oposición en su presentación en octubre. Postura que se mantuvo en noviembre, cuando todos los grupos de oposición argumentaron que la modificación no se había presentado en los órganos de participación y votaron en contra, salvo Geroa Bai, que se abstuvo. No obstante, según se indica desde el propio equipo de gobierno, no solamente se informó de todas las novedades que incluye la nueva ordenanza, sino que, además, el propio personal municipal del SAD acudió a la comisión e informó presencialmente de las mismas, respondiendo a todas las dudas que manifestaron los miembros de la oposición.

Igualmente, sostienen, ante las dudas de los partidos políticos de que el servicio, al incluir estas novedades, se pudiera dejar de ofrecer, se indicó que la atención a domicilio es un derecho básico de la Cartera de Servicios Sociales, y que, por tanto, en ninguna ocasión se dejaba de atender a una persona por no contar con el equipamiento mínimo.

“Por si fuera poco, el Ayuntamiento está dispuesto a coordinarse con los distintos agentes para que, todas aquellas personas que necesiten aportes ergonómicos puedan tenerlos”, destaca NA+.

Para Navarra Suma, “la actitud de la oposición en este asunto perjudica, en primer lugar, a las trabajadoras municipales del SAD de Burlada, puesto que les obliga a ejercer su trabajo en peores condiciones”. “Esta situación se transmite a los usuarios que perciben un peor servicio, cuando existen medios para mejorarlo”, concluyen.

