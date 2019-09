Maya aplaude la apertura al tráfico de Padre Moret

Actualizada 19/09/2019 a las 12:30

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que la apertura al tráfico de la calle Padre Moret y del acceso desde la avenida del Ejército a Julián Arteaga (antigua Hermanos Imaz) "va a facilitar la vida" a los vecinos y comerciantes.

En declaraciones a los periodistas, Maya ha asegurado que la "inmensa mayoría" de las personas, "sobre todo los que viven" en esas calles, que se cerraron al tráfico con la amabilización, le han comentado que "para poder salir del I Ensanche y dirigirse en dirección Egüés tienen que dar muchas vueltas".

Además, según ha indicado, los vecinos también se quejan de que si se circula por la avenida del Ejército, en lugar de entrar por Julián Arteaga, "tienen que ir también hasta el edificio Singular y volver".

Para el alcalde, se trata de "dos temas menores en cuanto a la obra que hay que hacer" y ha destacado que su apertura al tráfico "va a facilitar la vida a la gente" y a los comerciantes.

En este sentido, Maya ha remarcado que en la actualidad los que tienen actividad comercial en la zona "no tienen una accesibilidad fácil, porque tienen que dar muchas vueltas para llegar", a lo que se suma "la dificultad de aparcar".

Por ello, también se está revisando "la posibilidad de que plazas verdes para residentes en parte puedan ser azules". Asimismo, ha comentado que si se hace el aparcamiento de Santo Domingo, detrás del edificio de Educación, "se va a resolver gran parte de los problemas de aparcamiento del Casco Antiguo y podremos tomar medidas".

Sobre cuándo se procederá a abrir las calles Padre Moret y Julián Arteaga, Maya ha afirmado que será en semanas, ya que "evidentemente lo tenemos que tratar en la Junta de Movilidad". Y ha esperado que la Junta de Movilidad "sea sensible a estas situaciones y no porque haya que hacer cambios de cuestiones ya aprobadas se politice el asunto y no se quiera cambiar nada". "Espero que sean sensibles a esto y se entienda la medida", ha aseverado.

"NO SE PUEDE PONER EN CRISIS LA ACTIVIDAD ECONÓMICA"

Preguntado por si la apertura de estas calles podría suponer ir en contra de las recomendaciones europeas de quitar los coches de la ciudad, el alcalde de Pamplona ha señalado que "hay otra recomendación europea que es dotar de vida, de actividad y vitalidad a las ciudades que ya existen", por lo que "hay que unir todo".

"Si solamente fuera que la gente no utilice el coche bastaría con poner prohibido circular coches", ha agregado Maya, para señalar que mientras no llegue una movilidad 100% sostenible "no podemos poner en duda y en crisis la actividad económica y la actividad urbana".

A su juicio, "tenemos que medir cada cosa con mucha precisión" y ha incidido en que "hay directivas europeas para todo, no sólo hay que hablar de la de movilidad, hay que hablar de más".

