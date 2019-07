Actualizada 18/07/2019 a las 11:48

La cuarta edición del Festival de las Murallas contará con una treintena de actividades que combinarán diferentes disciplinas artísticas como la música, la danza, el circo, las artes de calle, las nuevas tecnologías o el teatro. Espectáculos para todas las edades en los meses de julio y agosto y en su mayor parte de carácter gratuito, con excepción de tres montajes de danza vertical y un escape room. Detrás de este festival está la apuesta por acercar la cultura contemporánea al público en general, con una programación de calidad, nacional e internacional, poniendo en valor los espacios amurallados de la ciudad en los que se desarrollan los espectáculos.

El Festival se divide en cuatro programas que se reparten en cuatro espacios de la ciudad, vinculados siempre al recinto fortificado. En Ciudadela se concentrarán los espectáculos de artes escénicas y los conciertos del 1 al 21 de agosto, con un nuevo espacio habilitado en los fosos, junto a la puerta de Socorro, para el espectáculo inaugural; el baluarte de Guadalupe acogerá las representaciones de danza vertical de La Muralla en Danza los viernes 2, 9 y 16 de agosto; la plaza de la O será el lugar donde se desarrollará Atardecer Pamplona, cita con la cultura, las nuevas tecnologías y las energías renovables del 19 de julio al 6 de septiembre; y el entorno del Caballo Blanco será el escenario de Danzad, Danzad, Malditos los sábados 3, 10 y 17 de agosto. Todos los espectáculos son gratuitos excepto las actuaciones de La Muralla en Danza.

La concejala de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, ha presentado esta mañana este Festival de las Murallas, junto a responsables de los diferentes programas incluidos en las actividades previstas. Han comparecido también Rebeca Esnaola, de Global Producciones, responsable de los espectáculos de La Muralla en Danza; David Ballano, de ConCienciArte, organizador Atardecer Pamplona; Josi Álvarez, de Tequiero Teatro, gestor de los espectáculos de Ciudadela; y Mikel Bernués, de Acrónica Producciones, compañía encargada del espectáculo inaugural del festival.

Para promocionar el festival se han editado 10.000 folletos, que se pueden encontrar en Ciudadela, red Civivox, Oficina de Turismo, bibliotecas y establecimientos de hostelería, entre otros. La creatividad del folleto, y de la cartelería colocada en los mupis de la ciudad, muestra a dos históricos trapecistas, Lillian Leitzel y Alfredo Codoma. Su historia de amor tuvo los componentes trágicos de un accidente en el trapecio que acabó con la vida de ella y la posterior locura de él, que también sufrió un grave accidente en unas acrobacias, y que acabó suicidándose al no poder olvidar a su mujer.

La apuesta cultural del Ayuntamiento para este verano se completa con la programación organizada desde la red Civivox, que incluye Auzokale, iniciativa que saca las actividades de los centros culturales a plazas y calles de los diferentes barrios, o las Noches de cine, con la proyección de veinte películas al aire libre. A todo ello se suma el ciclo dedicado a la filmografía de Charles Chaplin que se puede ver los viernes por la tarde en Condestable.

ARTE DE CALLE, CIRCO, MÚSICA Y DANZA EN CUATRO ESPACIOS DE LA CIUDADELA

El recinto de la Ciudadela acogerá dentro de esta nueva edición del Festival de las Murallas 17 citas, que comenzarán el 1 de agosto con la inauguración a cargo de Kukai Dantza y culminarán el día 22 con la compañía Bivouac. Tres semanas con citas de martes a jueves, y el sábado 17 de agosto, en las que se apuesta por las artes de calle, el circo, la música y la danza. Todas son gratuitas, excepto la Invasión Zombie, a modo de escape room dirigido a jóvenes, del sábado 17 de agosto, que tiene un precio de 5 euros y requiere inscripción precia en la Casa de la Juventud.

Los espectáculos se repartirán por los cuatro espacios habilitados en Ciudadela a modo de escenario, junto a la Sala de Armas, junto a la Sala Lidia Biurrun, en el lienzo de muralla en el entorno del cuerpo de guardia y en los fosos de la Ciudadela, junto al puente de la puerta del Socorro. Precisamente, en ese último espacio, se desarrollará el espectáculo inaugural ‘Piedra viva’ a cargo de Kukai Dantza, un espectáculo con danza y proyecciones como alegoría de la piedra que forma las murallas de la ciudad, que cambiará su función defensiva para inundarse de luz y color. La compañía Bivouac será la encargada de clausurar el Festival de las Murallas el miércoles 21 de agosto con su espectáculo ‘Perceptions’, que se llevará a cabo junto al lienzo de muralla cercano al cuerpo de guardia. Se concibe como un viaje al corazón del imaginario cuántico donde lo infinitamente grande se mezcla con lo infinitamente pequeño. Danzas aéreas y música se combinan en una gran estructura gravitacional de 360º.

El resto de días se ofrecen dos espectáculos, uno a continuación de otro, en dos espacios diferentes de la Ciudadela. El martes 6 de agosto Circ Panic propone su montaje ‘Mira T’ y Belatza presentará su primer disco ‘Orhi’. El miércoles 7 comenzará con la danza con zancos y acrobacias de NUC y seguirá con la música de La Shica y Didi Gutman. El jueves 8 turno para la música de Mastretta en familia y para las acrobacias de ‘In Tarsi’ de la compañía EIA, premio MAX 2017 al Mejor Espectáculo Revelación.

A la semana siguiente, el martes 13, actuarán Mumusic Circus con su danza y funambulismo en ‘Flou Papagayo’ y la cantante Maui, que presentará su disco ‘Por arte de magia’. El miércoles 14, arte de calle, acrobacias y malabares con Trocola Circ y la música de Con X The Banjo, grupo de rock and roll que tiene nuevo trabajo. El jueves 15, más música con la Iruña Brass Band y más artes circenses con Up Arte. El martes 20 de agosto se podrá ver en Ciudadela a Kolectiv Lapso Cirk con su espectáculo de circo para todos los públicos ‘Ovvio’ y a Alos Quartet y Amaia Elizarán, que combinarán en su cita la música y la danza.

MURALLA EN DANZA EN EL BALUARTE DE GUADALUPE

El Baluarte de Guadalupe acogerá los viernes 2, 9 y 16 de agosto una nueva edición de ‘La muralla en danza’. Compañías internacionales y nacionales volverán a ocupar el lienzo de la muralla como si fuese un escenario, sólo que con una perspectiva diferente de la habitual: vertical. La programación en este rincón de la muralla pamplonesa incluye dos estrenos de otras tantas compañías, seguidas de música de DJ, además de espectáculos teloneros los viernes con magia e ilusionismo a cargo de compañías locales, y otras propuestas para atraer al público pamplonés y visitante durante el mes de agosto. Las entradas se pueden adquirir en la web de Caja Rural, en la Oficina de Turismo y en la taquilla de acceso al baluarte de Guadalupe por 16 euros (entrada, consumición y pincho). Hay bonos para los tres espectáculos por 36 euros. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita. Los espectáculos están previstos a las 21.30 horas, aunque la zona se abrirá a las 20.30 horas con servicio de terraza y hostelería.

Abre el festival el 2 de agosto la compañía sevillana B612, que estrenará ‘Fui piedra’, una obra construida a partir de la letra de la soleá que popularizó Pastora Pavón ‘La niña de los peines’. Los intérpretes navegan, vuelan y bailan en la vertical y en la horizontal, con el paisaje sonoro flamenco en intermitencia con el electrónico. El estreno del viernes 9 llegará desde Italia. La compañía Eventi Verticali presentará ‘Quadro on wall’. Se trata de todo un viaje artístico multidisciplinar: cuatro bailarines se moverán por la pared de la muralla como lápices en una sábana vacía, como colores en un lienzo despoblado listo para pintar saltos acrobáticos y vuelos suspendidos en el aire. En un juego de cambios de percepción, las perspectivas se confundirán y los planos verticales y horizontales se entrelazarán, confundiendo la mirada del espectador.

El sábado 16 de agosto vuelve al Baluarte de Guadalupe La Glo Circo, esta vez con la compañía catalana Estampades. Se trata de un espectáculo de danza y proyección que invita a reflexionar sobre la nota que vibra en nosotros, dentro de la partitura del latido del universo. No faltará tampoco la simbiosis con la música en directo. Carlos Sagi y Jon Urrutia serán los encargados de generar un ambiente adecuado al nuevo espectáculo y al entorno que lo acogerá.

Para esta VIII edición del Festival de ‘la muralla en danza’, las tres propuestas previas y complementarias al espectáculo principal girarán en torno al ilusionismo. Las compañías navarras Ilusionista Pedro III (2 de agosto) y mago Hodei Magoa (9 y 16 de agosto) presentarán tres propuestas participativas para un público familiar, llenas de magia, mentalismo y humor. Además, los tres viernes habrá ambientación musical con DJ locales que, desde la apertura del recinto al público hasta su cierre, amenizarán el ambiente con música: DJ Funk Fatale (2 de agosto), DJ Nana (9 de agosto) y DJ Netanyahu (16 de agosto).

DANZAD, DANZAD, MALDITOS

Los tres primeros sábados de agosto por la tarde volverán los espectáculos de danza al Caballo Blanco con una nueva edición de ‘Danzad, danzad, malditos’. Tres compañías de parkour recorrerán a partir de las 20 horas esta zona de la muralla, guiando al público por los rincones del lienzo.

Abrirá los espectáculos la Compagnie Illicite Bayonne, con Arnaud Pérez y Paloma Hurtado. El sábado 10 de agosto actuarán las Hermanas Gestring, Evgenie Melentyev y José Agudo. Y el sábado 17 de agosto será el turno de Isabel Mata, Simon Thierre y Benjamín Fury, y Menphs. Todos los espectáculos estarán coordinados por Carmen Larraz. Partiendo del Caballo Blanco, los diferentes grupos recorrerán diferentes espacios de la ciudad como el Frontón Jito Alai y la Plaza de San José.

Atardecer Pamplona: cultura, ciencia y energías renovables en la plaza de la O

Mañana viernes regresa Atardecer Pamplona para seguir apostando por la cultura, la ciencia, las nuevas tecnologías y la energía renovable. La plaza de la O volverá a convertirse cada viernes, del 19 de julio al 6 de septiembre, en epicentro cultural en el que se expongan y exhiban iniciativas relacionadas con la danza contemporánea, la música, el circo o la magia. Las actividades son gratuitas y abiertas a la participación. Se desarrollarán entre las 19 y las 22.30 horas.

Atardecer Pamplona se concibe como una acción cultural gratuita al aire libre que integra algunas de las claves más importantes de la sociedad del futuro. A la cultura y sus diferentes expresiones se suman la ciencia, el arte, las nuevas tecnologías y las energías renovables. No en vano, una pequeña instalación solar fotovoltaica proporciona la energía eléctrica necesaria para la utilización de los recursos tecnológicos propios en las creaciones artísticas. Todo ello, a unas horas, entre las 19 y las 22.30 horas, en las que en la ciudad comienzan las puestas de sol de verano, que unen su especial luminosidad y cromatismo a las expresiones artísticas que cada día se suceden.

El Ayuntamiento de Pamplona organiza esta programación en la plaza de la O junto a la asociación Concienciarte. El programa se estrenará mañana viernes con danza contemporánea, de la mano de Andrea Irurzun y de Nerea Vicandi, que interpretarán la obra ‘Femenina o lo que me dé la gana’. El viernes 26 será el turno de la música en directo con el grupo navarro Juárez. Ya en agosto, el 2, circo-teatro con ‘Phízate’ de Circonciencia; el 9, concierto didáctico ‘Historia inventada de la música inventada’ con Neonymus; el 16 danza y música con Eflirkoa y Karrikan; el 23 música en directo con Estefanía de Paz y Gorka Pastor; y el viernes 30, magia con el mago Hodei. Atardecer Pamplona concluirá el 6 de septiembre con talleres creativos a cargo de Art5 y Kaligramak y una sesión DJ con Chesteruno y Natxo.

