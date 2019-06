La alcaldía de Pamplona, pendiente este sábado de los votos de Bildu y PSN

15/06/2019 a las 06:00

Poco después de las 6 de esta tarde los pamploneses saldrán de dudas y se conocerá quién estará al frente de la alcaldía de la capital durante los próximos 4 años, un nombre que de momento está en manos de lo que decidan los concejales de Bildu y los socialistas. Si como parece y llevan anunciando desde que se celebraran las elecciones el pasado 26 de mayo ambos grupos mantienen su palabra y cada uno vota a su candidato, el futuro alcalde de Pamplona será Enrique Maya (Navarra Suma), por encabezar la lista más votada y haber obtenido 13 concejales de 27.



El actual alcalde, Joseba Asiron (Bildu), cuyo grupo estará conformado por 7 ediles, volvió el viernes a pedir el apoyo del PSN (5 concejales) para continuar al frente del consistorio, aunque también confesó que ni siquiera cuenta con seguridad con los 2 votos de Geroa Bai que le ayudarían a obtener la mayoría absoluta de 14 votos. En la segunda convocatoria de esta semana ante los medios de comunicación, Asiron dijo que insistirá hasta un minuto antes de las seis de la tarde de este sábado para lograr el apoyo socialista.



Pero Maite Esporrín, la candidata del PSN a la alcaldía, ya ha anunciado por activa y pasiva que no dará sus votos a Bildu, con quien ni siquiera ha querido reunirse desde que se conocieran los resultados electorales. La consigna es que los 5 concejales socialistas voten a su candidata Esporrín.



Ante esta situación la única posibilidad que Bildu tiene de conseguir su objetivo y evitar que Maya vuelva a sentarse en el sillón de la alcaldía, pasa porque los 7 concejales de Bildu voten también a Esporrín y que lo hagan igualmente los 2 ediles de Geroa Bai. Una posibilidad que no se contempla entre las que ha barajado Bildu estas últimas semanas, donde cualquier alternativa a que Navarra Suma vuelva al equipo de gobierno pasa porque el alcalde sea Asiron, por ser la segunda fuerza más votada.



Es precisamente ese posible cambio de postura de Bildu ofreciendo a última hora y por sorpresa su apoyo a la socialista, lo que llevaba el viernes al regionalista Enrique Maya a pedir a Esporrín que no opte a la Alcaldía esta tarde y que su grupo se abstenga porque “sería dejar claro que no quiere el apoyo de Bildu y que ve lógico que gobierne Navarra Suma como lista más votada”, señaló.



En declaraciones a los medios, Maya pidió el viernes al PSN “que recapacite, permita que yo sea el alcalde como lista más votada y, a partir de ahí, yo ya no pongo límites para conseguir posibles acuerdos con el Partido Socialista”. Dijo también que si finalmente es elegido alcalde su intención seguirá siendo la de “insistir en llegar a acuerdos presupuestarios, a acuerdos de sacar adelante proyectos que compartimos, que yo diría que son el 90 por ciento. “Yo lo que haré es hablar y hablar con el PSN para intentar sacar adelante los próximos presupuestos y siempre alejado de EH Bildu”, señaló.

