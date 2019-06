Actualizada 11/06/2019 a las 10:54

Edurne Eguino se ha despedido este martes de su etapa como concejal de I-E durante ocho años en el Ayuntamiento de Pamplona y lo ha hecho con un llamamiento a "impedir un gobierno de derechas" en la capital navarra.

Para Eguino, ha dicho en conferencia de prensa, "los números dan, hace falta diálogo, generosidad y poner a la ciudadanía en primer lugar".



Se trata "impedir que la derecha no solo no avance sino que desmantele los logros conseguidos" y hacerlo es la "enorme responsabilidad el sábado" de los electos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, ha subrayado.

Por eso Eguino ha reiterado su petición de "generosidad" a todos ellos porque "evitar un gobierno de derechas es lo fundamental", y al respecto ha destacado que si gobierna Pamplona Navarra Suma hay "mucho riego de desmantelar muchos avances y si no gobierno será más fácil defender y mantener los avances y mejoras".



En su despedida del Ayuntamiento, y tras agradecer los apoyos electorales recibidos a lo largo de estos ocho años y la labor del personal técnico, Eguino ha reconocido que los resultados electorales del 26M "han sido malos" y eso impide a I-E "seguir impulsando políticas sociales y en favor de la convivencia y la pluralidad, que han abanderado como valores fundamentales" en este tiempo.

"Asumimos el error de no haber unido nuestras fuerzas con quienes compartíamos espacio a la izquierda del PSN, lo que hubiera supuesto dos concejalías", aunque "no hubieran sido suficientes" en todo caso para reeditar el cuatripartito por lo que, ha precisado, "no somos responsables únicos" de la no reedición.



De su labor en el Ayuntamiento ha asegurado que ha puesto su empeño por lograr "una Pamplona más inclusiva, plural y justa", y se siente "especialmente orgullosa" de haber conseguido la municipalización de tres escuelas infantiles Hello, de la paralización de Donapea o de la ordenanza de viviendas de emergencia social.



"Satisfecha" también por haber gestionado el área de Acción Social con un "equipo excepcional", ha puesto en valor de este trabajo los "enormes avances" en justicia social, en ayudas de emergencia, comedores escolares, contratos de empleo social, internalización de la atención domiciliaria o reformas en las unidades de barrio.

I-E además, ha puntualizado, "ha contribuido al buen hacer de un ayuntamiento plural, cuya mayor mérito ha sido haber acordado entre diferentes un programa de mejoras para la ciudad y sus gentes".



"Lo conseguido en estos cuatro años es lo fundamental que hay que defender los cuatro próximos", ha apuntado Edurne Eguino, y comprometido su activismo social para "no admitir ni un solo paso atrás y exigir seguir avanzando en cohesión, vivienda, feminismo, lucha contra el cambio climático y otro modelo de movilidad".



Una voluntad que le ha llevado a pedir a los que han sido sus compañeros en el Consistorio pamplonés en espacios progresistas que "prioricen la defensa de lo conseguido y el continuar avanzando, impidiendo como sea un gobierno de derechas".

Selección DN+