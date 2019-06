Actualizada 07/06/2019 a las 12:15

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha lanzado una campaña dirigida a "fomentar los hábitos cívicos y de convivencia" en el Transporte Urbano Comarcal.



La campaña ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el presidente de la MCP, Aritz Ayesa, que ha señalado que "en el transporte público viajamos muchas personas y muy diversas" y que "con gestos sencillos podemos convertir el viaje en una experiencia más cómoda y funcional".



Ayesa ha destacado, además, que esta iniciativa era "un compromiso con los trabajadores y trabajadoras del autobús urbano, quienes en muchas ocasiones deben afrontar situaciones de cierta tensión debido a la necesidad de reconducir estos comportamientos inadecuados".



La campaña propone diez consejos para los usuarios del autobús urbano. Por un lado, llama a subir al autobús "siempre en la parada". En este sentido, el presidente de la MCP ha explicado que cuando el autobús ha cerrado sus puertas y ha comenzado a circular "no es posible volver a abrir la puerta para permitir el acceso de alguien que llegue en ese momento" porque "así se recoge en la ordenanza" y por "razones de seguridad".

Un segundo mensaje apela al pasajero a pasar hasta el fondo del autobús siempre que sea posible y no quedarse en la entrada porque "se tapona el autobús". También insta a respetar el orden de llegada a la parada para "evitar acumulaciones en el entorno de la puerta de acceso" y permitir "un acceso seguro a las personas más vulnerables por su edad o por sus condiciones físicas".

El resto de recomendaciones llaman a hablar en un tono adecuado, dejar la mochila en el suelo para que haya más espacio, respetar los asientos reservados para embarazadas, personas mayores o con problemas de movilidad; colocar las silletas en el espacio reservado para ello, sentarse adecuadamente, no comer ni beber en el autobús, o ajustar el volumen cuando se escucha música.



La campaña se llevará a cabo desde el próximo lunes y hasta el 24 de junio. Se repartirán folletos y se colocarán perchas informativas en todos los autobuses. Además, se repartirán folletos en las paradas con mayor afluencia y en los ayuntamientos integrados en el servicio TUC, donde también se colocarán carteles informativos. Por otra parte, durante dos semanas se mostrará publicidad en marquesinas y en el exterior de ocho villavesas.



Una segunda fase de la campaña se desarrollará en el mes de septiembre orientada de manera específica a centros educativos y universidades, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

20 AÑOS DE TRANSPORTE URBANO COMARCAL

Aritz Ayesa ha destacado que este año se cumple el 20º aniversario desde que la MCP asumiera la gestión del Transporte Urbano Comarcal. En este tiempo, ha señalado, se han llevado a cabo más de 700 millones de viajes. En este sentido, ha destacado el aumento en el número de viajes durante esta legislatura que, en 2018, marcó el máximo anual desde que se asumió el servicio en 1999 con más de 39 millones de viajes.

Ayesa ha puesto en valor los proyectos desarrollados en los últimos cuatro años por la Mancomunidad, citando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la definición de las redes troncales "que se encuentran ya en fase de aprobación", y la incorporación de los primeros autobuses eléctricos.



Igualmente, ha resaltado que, este año, es el cuarto consecutivo de congelación de tarifas, la ampliación del abono joven de los 25 a los 30 años, y la inclusión en la tarifa social de personas con movilidad reducida a las personas acompañantes.

