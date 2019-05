AS Zizur dice que los resultados electorales no han sido "los esperados"

Actualizada 29/05/2019 a las 19:25

La asamblea de AS Zizur ha afirmado que los resultados en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Zizur Mayor "no son los esperados" y ha reconocido que " no hemos sabido explicar correctamente a la ciudadanía nuestra labor en estos cuatro años" en el Consistorio de la localidad.

La formación, que en los comicios consiguió dos concejales, uno más que en 2015, ha señalado que los candidatos a la Alcaldía de Navarra Suma, Vicente Azqueta, y de Geroa Bai, Jon Gondán, "están legitimados para asumir la responsabilidad de alcalde en Zizur". En este sentido, ha mostrado su disposición a "dialogar con diferentes fuerza políticas, siempre desde la perspectiva de nuestro programa electoral y exigiendo garantías para el cumplimiento de los posibles acuerdos".

Así, AS Zizur ha marcado como prioridad "la creación de una empresa pública para gestionar diferentes servicios actualmente externalizados a empresas privadas, un plan de actuación para dar respuestas a las necesidades que tiene el barrio de Ardoi, un cambio de modelo policial y cambios estructurales en el funcionamiento del Ayuntamiento".

La formación ha destacado en un comunicado que de los resultados electorales del 26 de mayo "se desprende que nuestro proyecto ha mantenido los resultados de 2015 en el conjunto de la localidad salvo en el barrio de Ardoi, dónde ha experimentado un incremento considerable y ha ganado en dos de las tres mesas electorales".

Sin embargo, para AS Zizur "los resultados no son los esperados en el conjunto de la localidad y entendemos que, si bien la polarización en bloques y el contexto existente en la Comunidad foral han contribuido a que se vote 'en clave navarra', no hemos sabido explicar correctamente a la ciudadanía nuestra labor en estos cuatro años en el Ayuntamiento ni el proyecto que presentábamos par Zizur".

Finalmente, AS Zizur ha calificado de "éxito" los resultados obtenidos en el barrio de Ardoi a lo que ha contribuido, ha resaltado, el acuerdo suscrito con la plataforma Ardoi Existe. Por ello, ha abogado por "reforzar la unión" con esta plataforma.

Te puede interesar

Selección DN+