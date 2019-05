Un informe cuestiona en Egüés la forma de financiar inversiones

05/05/2019 a las 06:00

La forma de financiar inversiones que el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Valle de Egüés pretende aprobar en el último pleno ordinario contraviene el ordenamiento. Así se recoge en un informe firmado por el asesor y gerente del Consistorio. En otros, hechos por la intervención, se alerta además de que el Consistorio podría incurrir en incumplimientos de la ley de estabilidad presupuestaria. De hecho, recomienda acometer únicamente los gastos más necesarios. Las actuaciones, con el visto bueno en comisión de ediles de Geroa Bai (en la alcaldía), EH Bildu (socio de gobierno) y Somos Eguesibar y abstención de UPN y el PSN y, en algunas actuaciones, de EH Bildu y Somos, se abordarán el martes.



El informe fue redactado a instancias del PSN. El concejal de esta formación cuestionó que se empleara dinero de la sociedad municipal Andacelay, procedente del patrimonio público de suelo, para actuaciones no ligadas a la promoción de vivienda o de equipamientos sociales y comunitarios. Puso en duda la legalidad de la medida y pidió que los técnicos lo ratificaran.



El Consistorio planteó una modificación presupuestaria para trasladar dinero de Andacelay (1.034.500 euros) y la transferencias del Gobierno de Navarra (250.000 euros del presupuesto foral para la pasarela de la Ciudad de la Innovación en Erripagaña) a veinte actuaciones. Trece de ellas no serían susceptibles de financiación por la vía elegida, recoge el informe del gerente. Entre las que sí podrían acometerse con dinero de Andacelay figuran el carril bici en Sarriguren y por el Valle (300.000), la pasarela (326.000 frente a los 250.000 de subvención), alumbrado público con led (30.000), actuaciones en naves de servicios públicos y en la de Ibiricu (55.500), la reforma en el vivero de empresas (30.000) o actuaciones en concejos (80.000). No entrarían en esta forma de financiación el equipamiento para policía, cámaras de seguridad vial, equipos informáticos para las escuelas, una nueva exposición de las Hermanas Uriz, el arreglo de la ermita de Egulbati, inversiones en desarrollo local, equipamientos para los centros 0-3, inversiones en mobiliario o la compra de una máquina barredora. En total suman, 433.000€ .En otra modificación se trasladan 165.000€ de Andacelay para obras de la escuela infantil.

Etiquetas Egüés

Selección DN+