UPN no firma la declaración sobre la presunta agresión sexual porque "acusa a la sociedad de proteger al agresor"

Actualizada 24/04/2019 a las 13:33

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha señalado que se ha negado a firmar este miércoles 24 de abril una declaración de la Junta de Portavoces sobre la presunta agresión sexual ocurrida en la ciudad porque el texto "acusa a la sociedad pamplonesa de proteger al agresor y culpabilizar a la víctima".

En opinión de los regionalistas, resulta "del todo inaceptable que Asiron insulte esta manera a los pamploneses y pamplonesas, que reiteradamente muestran su absoluto rechazo ante este tipo de prácticas".

En concreto, la declaración institucional aprobada por EH Bildu, Geroa Bai, PSN, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra insta a la sociedad "a cambiar el modelo cultural en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las mujeres".

En un comunicado, UPN ha afirmado que "apenas 20 minutos antes de la celebración de la Junta de Portavoces, Alcaldía ha remitido el texto que incluye estas acusaciones y que, como es habitual, el cuatripartito no ha permitido ningún cambio en el documento". Por este motivo, según los regionalistas, han decidido "no participar en un intento de criminalizar a la sociedad pamplonesa, basado únicamente en prejuicios ideológicos y no en la realidad de nuestra ciudad en pleno siglo XXI".

Por otra parte, han considerado que "si el Ayuntamiento no tiene información alguna sobre el caso y ha anunciado su interés por personarse en el procedimiento para obtenerla, no tiene sentido reunir de urgencia a los portavoces y acordar una condena sobre unos hechos sobre los que reconocen no tener ningún dato".

En este sentido, UPN ha lamentado que "el cuatripartito haya vuelto a cambiar de criterio en base únicamente a intereses políticos". Ha remarcado que "inicialmente quisieron dejar pasar el tema sin dar información alguna, puesto que al parecer se había producido en uno de los más de 40 pisos ocupados que tiene el Ayuntamiento por la permisividad de Asiron". Y después, ha agregado, "pidieron prudencia ante la falta de información, cuando en otros casos han actuado sin esperar a que se confirmasen los hechos". "Ahora, por la presión mediática han vuelto a cambiar de criterio, pese a que no tienen ni un solo dato nuevo", ha sostenido.

Además, la formación regionalista ha indicado que "el cuatripartito no dice la verdad al afirmar en este caso concreto que no se ha aplicado el protocolo porque la víctima no se ha dirigido al Ayuntamiento cuando éste recoge literalmente que se aplicará al tener 'conocimiento de una agresión sexista o sexual a través de los medios de comunicación (mail, redes, prensa, etc) o a través de la información directa de la persona agredida o su entorno".

Para UPN, "la batalla frente a la violencia contra las mujeres necesita de unidad política y no de postureo, vaivenes, ni de intentos de patrimonialización". Y ha asegurado que condena de forma "tajante y rotunda y sin necesidad de circunloquios todos los actos de violencia contra las mujeres".

Finalmente, ha apostado por "el mantenimiento e incluso ampliación de la prisión permanente revisable para los culpables de estos delitos".

DECLARACIÓN MUNICIPAL

El texto aprobado por el cuatripartito municipal con el apoyo de PSN es el siguiente:

"Las violencias sexistas afectan a todas las mujeres sin distinción de edad, posición socioeconómica o nacionalidad. Se basan en las relaciones de poder que, en el plano simbólico y material, sitúan a los hombres por encima de las mujeres y tienen por objeto perpetuar que las mujeres vivan en una situación de sumisión frente a los hombres. Estas violencias sexistas presentan diferentes formas y actitudes. La detección, visibilización, rechazo y/o condena de cada una de ellas es imprescindible y urgente para trabajar íntegramente en la prevención de todas las manifestaciones sexistas.

Como institución pública y como ciudadanía activa es necesario que tengamos una actitud comprometida frente a las agresiones sexistas, tanto si se es hombre como si se es mujer y nuestro propósito es trabajar en este sentido.

Por ello, ante la presunta agresión sexual sufrida por una mujer en Pamplona, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, queremos manifestar nuestro total rechazo y/o condena a esta agresión sexista y realizamos la siguiente declaración:

Manifestamos nuestro total rechazo y/o condena ante la supuesta agresión sexual sucedida en Pamplona y mostramos nuestro absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e identidad.

En cumplimiento de nuestro Protocolo, nos reafirmamos, una vez más, en nuestro rechazo y/o condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad y nos comprometemos en trabajar para eliminar las agresiones sexistas, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos.

Instamos a la sociedad a cambiar el modelo cultural en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las mujeres y reclamamos a los hombres un compromiso activo por acabar con todos los tipos de agresiones y violencias que sufren las mujeres y por trabajar en la consecución de la igualdad real en nuestra sociedad.

Invitamos a la ciudadanía a que permanezca activa frente a la violencia y las agresiones sexistas e insistimos en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad.

Reiteramos nuestro firme compromiso con la lucha contra las agresiones sexistas y apostamos por una ciudad libre para las mujeres y que pueda vivirse en libertad.

Denunciamos rotundamente la difusión de hechos o acontecimientos no contrastados que solamente añaden confusión y pueden suponer perjuicios añadidos para la víctima o para el esclarecimiento de los hechos y hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia en el tratamiento informativo.

El Ayuntamiento convoca una concentración delante de la Casa Consistorial a las 12:30 del mediodía para mostrar nuestro rechazo."

