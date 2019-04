18/04/2019 a las 06:00

Con las cosas claras. Maite Esporrín, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, hizo un resumen exhaustivo de lo que, a su juicio, ha consistido el trabajo llevado a cabo estos últimos cuatro años por el alcalde Joseba Asiron, legislatura a la que le queda apenas un mes de vida. “Para nosotros, el balance es negativo”.



Tajante y contundente, Esporrín no dudó en enumerar decenas de iniciativas que, como poco, suscitaron un debate en la ciudadanía. Por empezar por el principio, la socialista se sintió molesta por la “permisividad” del equipo de gobierno ante las diversas okupaciones que se han ido produciendo en la capital. “Me refiero a los okupas de la calle Compañía a los que después se premió con el chalé de Caparroso, a los del Palacio del Marqués de Rozalejo y a todos los jóvenes afines a la ideología del alcalde que copan los locales comunitarios de Antzara en Mendillorri o de Salesianas en la Txantrea”, pormenorizó.



En la lista también hubo cabida para la política lingüística. “El uso del euskera ha sido, lamentablemente, político. Lo sucedido en las Escuelas Infantiles de San Juan y Milagrosa fue un atropello, al igual que la obsesión identitaria del alcalde por imponer la ikurriña el 6 de julio y terminar portándola en la korrika de este año”. En este punto, citó la discriminación sufrida por euskera en varios puestos laborales.



No faltó espacio para criticar la limpieza de parques y jardines, el aumento de las listas de espera en las unidades de barrio (más acusadas en Txantrea y Milgrosa), el abandono comercial, la decadencia cultural en San Fermín (menos actividades y menor afluencia de visitantes), el abandono de los barrios más necesitados, el TAP, la polémica en algunos accesos a puestos de trabajo y la adjudicación de contratos... “Ha sido un gobierno clientelar”.



PLAZA DE LA LIBERTAD



No obstante, no todas las valoraciones fueron negativas. En la otra cara de la moneda, Esporrín recordó las numerosos proyectos que su grupo apoyó por considerarlos “buenos para Pamplona”. Se trata del programa de rehabilitación de vivienda social, la exhumación de los generales franquistas Mola y Sanjurjo, el cambio de nombre de Plaza de la Libertad (en este apartado criticó la obcecación de Asiron al querer denominarla de Serapio Huici), el concurso internacional de ideas para el Monumento de los Caídos, el apoyo a la movilidad sostenible con el Plan de Amabilización o la Ordenanza de Movilidad (sacó del saco a Pío XII por no haber existido un proceso participativo real), el III Plan de Igualdad, la lucha contra la violencia de género y las ordenanzas de Policía Municipal y de bajeras de ocio. “Asiron ha vendido mucho humo, como las obras del mercado del Ensanche; y UPN se ha enrocado en una postura de pataleta”, alegó para defender la versatilidad de su partido.

