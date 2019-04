Ardoi Existe se integra en AS Zizur para los comicios de mayo

06/04/2019 a las 06:00

La agrupación electoral promovida por vecinos de Ardoi en Zizur Mayor, Ardoi Existe, concurrirá a las elecciones integrada en la lista de AS Zizur. El candidato de AS Zizur a la alcaldía, Javier Álvarez Montero, y el portavoz de Ardoi Existe, Iván Mendióroz Muro, presentaron ayer las claves del acuerdo para las elecciones de mayo.



El acuerdo se articula en cuatro puntos. En el primero Ardoi Existe renuncia a presentarse a las elecciones como agrupación electoral independiente.



La plataforma designará cuatro personas que se incluirán como independientes en la candidatura de AS Zizur en los puestos tercero, que ocupará el actual portavoz de Ardoi Existe, Iván Mendióroz; séptimo, décimotercero y décimonoveno -segundo suplente-.



Los concejales de Ardoi Existe que resulten elegidos respetarán la disciplina de voto del grupo municipal de AS Zizur “no obstante, en aquellas votaciones que afecten de forma directa al barrio de Ardoi, tendrán autonomía para marcar el sentido de su voto”. Ardoi Existe determinará además el concejal que representará al grupo en la comisión de urbanismo.



El candidato a la alcaldía por AS Zizur, Javier Álvarez, destacó los puntos de acuerdo entre ambas formaciones sobre las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en Ardoi, entre las que destacó una nueva casa de cultura y un gaztetxe. Destacó además que eran las dos únicas formaciones que se presentaban a los comicios que son íntegramente locales. Por su parte, el portavoz de Ardoi Existe, Iván Mendióroz, añadió que había que ver Ardoi “como una oportunidad, no como un problema”.

