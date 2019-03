Aranzadi invita a Podemos, IU, Batzarre y Equo a presentarse a su proceso de primarias

Actualizada 21/03/2019 a las 12:28

La concejala de Aranzadi Laura Berro ha llamado nuevamente a Podemos, IU, Batzarre y Equo ha confluir en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo para "liderar el cambio valiente que hace falta en Pamplona".



Berro ha hecho este llamamiento en una rueda de prensa en la que, junto con el también representante de Aranzadi Andoni Romeo, ha presentado el proceso de primarias de Aranzadi-Municipalistas que dará comienzo este viernes 22 de marzo. En este sentido, Laura Berro ha invitado a Podemos, IU, Batzarre y Equo a participar en este proceso de primarias con sus candidatos para "evitar esa división interna" y ha remarcado que "esto no tiene que ser una cosa de siglas" sino "una fusión".



Berro ha explicado que Aranzadi ha mantenido conversaciones con estas formaciones desde hace aproximadamente un año pero "no hemos llegado a ningún punto en común". Si bien "por el momento no hemos obtenido respuesta", ha considerado que "hay tiempo". Por ello, ha tendido nuevamente la mano a la confluencia porque "ante la amenaza del frente de derechas, es importante también que haya un frente valiente de izquierdas que se presente a las elecciones".



Además, ha destacado que "hay que entender que la gente que votó un cambio profundo en 2015 busca otra serie de cuestiones en la política actual" entre las que ha citado "que haya una asamblea soberana, un código ético para los cargos públicos con limitación de mandatos y sueldo, y primarias abiertas".



Asimismo, Laura Berro se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con las palabras del candidato de Podemos Pamplona, Gaxan Sad, en las que pedía altura de miras a Izquierda-Ezkerra para confluir en las elecciones al Ayuntamiento de Pamplona y se mostraba dispuesto a renunciar a encabezar la lista para buscar un consenso con la coalición.



PRIMARIAS DE ARANZADI-MUNICIPALISTAS



En esta comparecencia, Aranzadi ha presentado el proceso de primarias de la candidatura Aranzadi-Municipalistas que ha definido como un proyecto político "que sea radical, promulgue un cambio valiente en esta ciudad y una transformación de fondo".



De esta manera, entre el 22 de marzo hasta la medianoche del 25 de marzo, cualquier ciudadano podrá presentarse como candidato, con la excepción de los cargos electos que hayan ejercido su labor durante la última legislatura. Una medida, esta última, con el objetivo de "democratizar la política y evitar el permanecer en el sillón que tanto hartazgo genera en la población.



Además, desde hace un mes, la candidatura mantiene abierto su censo en el que cualquier personas puede inscribirse para votar en estas primarias. La inscripción puede realizarse en http://municipalistaspamplona.net/inscribete/.



Las primarias se organizan con un sistema abierto y sin listas "porque generan confrontación". Cada persona podrá votar a un máximo de cuatro personas en el orden que decida y el sistema utilizado será el Dowdall que "permite la mayor proporcionalidad".



También se dará a la lista una "perspectiva feminista" de manera que las mujeres que resulten elegidas "mantendrán su puesto y nunca se les perjudicará la corrección de género" en una lista cremallera que, en caso de aplicarse, "solo podrá usarse para subir candidatas a la lista, pero nunca para retrasarlas".



El periodo de votación en las primarias será desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril. Además de la votación online se habilitarán dos espacios de votación presencial en el local de Aranzadi (C/ Estafeta, 57 - 2º izquierda) el 1 de abril, de 16.00 a 19.00 horas, y el 3 de abril, de 9.00 a 12.00 horas.



La proclamación de los candidatos, tras la subsanación de posibles errores y alegaciones, será el próximo 6 de abril.



Por otro lado, el 30 de marzo, a las 12.00 horas, se realizará un debate en el que cualquier persona que asista podrá realizar preguntas a los candidatos.

