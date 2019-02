La red civivox lanza un ciclo de conferencias sobre hábitos de vida saludable

Actualizada 25/02/2019 a las 10:48

La red civivox inicia este martes un ciclo de conferencias sobre hábitos de vida saludable, en los que se enseñará a los asistentes a gestionar la alimentación, a cuidar del colesterol, a practicar ejercicio físico de forma saludable y a controlar el estrés. La primer charla tendrá lugar en civivox Iturrama a partir de las 18 horas y lleva por título ‘Chequea tus conocimientos en alimentación’. La entrada es gratuita, previa retirada de invitación desde una hora antes del inicio (máximo de dos invitaciones por persona).

Esta primera conferencia será impartida por Marian Alonso-Cortés, graduada en Nutrición y dietética humana. En ella, los asistentes conocerán si saben lo suficiente sobre los nutrientes de los alimentos y se acercarán al mundo de los ‘superalimentos’, poniendo a prueba los conocimientos y hábitos de alimentación en una conferencia participativa.

Tras la charla de este martes, la próxima cita será el jueves 28 de febrero en civivox Jus la Rocha. En esta ocasión, la temática tratará sobre la importancia del ejercicio físico en la vida diaria. Dirigida a personas mayores, la conferencia servirá para comprender los beneficios que aporta la práctica del ejercicio físico a diario. La monitora de jubiloteca, trabajadora social, técnica superior en integración social y monitora de yoga y pilates Amaya Saralegui, expondrá las rutinas y usos saludables de los elementos urbanos y dará recomendaciones generales, como es la práctica de unos 30 minutos diarios de actividad física.

Tal y como expone, caminar a paso rápido durante ese tiempo es suficiente, ya que permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor. El ejercicio físico, explica esta monitora, sirve también para adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía.

En una segunda sesión, el 7 de marzo en civivox Jus la Rocha, Saralegui explicará más específicamente cómo utilizar los gimnasios urbanos, dando a conocer todas sus posibilidades.

El ciclo sobre hábitos de vida saludable ofrecerá una charla sobre el colesterol, donde se explicará qué es, sus medidas, los factores de una enfermedad coronaria, los alimentos que lo contienen pautas para su ingesta. La sesión se celebrará el martes 26 de marzo a las 18 horas en civivox Iturrama y será impartida por Jorge García-Dihinx, experto en gastroenterología y nutrición.

El ciclo se cerrará el martes 16 de abril en civivox Iturrama con la conferencia titulada ‘No es posible vivir sin estrés’, a cargo de la coach Ana Apesteguía. Según esta experta, ciertas dosis de estrés son necesarias y mejoran la vida diaria ya que sin estrés no hay crecimiento, ni aprendizaje, ni cambios. Sin embargo, no todas las personas viven igual las mismas situaciones. ¿Qué hace que unos se estresen de forma positiva y otros lo vivan con malestar? En este taller se verán algunas herramientas para gestionar el estrés del día a día.

