Actualizada 23/02/2019 a las 10:41

UPN del Valle de Egüés ha exigido disculpas al alcalde Alfonso Etxeberria y a su partido, Geroa Bai, "después de que la sociedad pública Andacelay no haya recurrido el fallo del Tribunal de Cuentas que avala la gestión de los regionalistas al frente del Ayuntamiento y les exime de responsabilidad contable".

La formación ha recordado en un comunicado que el Tribunal de Cuentas "desestimó la denuncia que presentó el Ayuntamiento liderado por Geroa Bai por la gestión de UPN al frente de las empresas públicas".

Para UPN, "con la decisión de no presentar recurso lo que están haciendo es reconocer lo que el fallo concluye y admitir que se equivocaron en sus acusaciones contra UPN". Por este motivo, ha considerado que "deben pedir disculpas a las personas difamadas durante estos años". "En política no todo vale y el poder no se puede alcanzar a cualquier precio", ha destacado.

"No han tenido más remedio que desistir de esta huida hacia delante en la que llevan envueltos cinco años, habiendo quedado demostrado que se recurrió a la judicialización de un tema con el único propósito de dañar la imagen de UPN y de sus cargos locales y así poder tener una excusa para arrebatar el poder a UPN en el Valle", han asegurado los regionalistas.

"Tras el archivo por el Juzgado de Aoiz en su vertiente penal, ahora se cierra el proceso contable con el reconocimiento de que la gestión de UPN en el Valle no ha ocasionado ningún perjuicio económico para los vecinos", ha remarcado UPN que ha añadido que "no pueden decir lo mismo los actuales gestores".

"Una vez más se pone de manifiesto la honestidad y la integridad de los cargos de UPN en el Consistorio", ha concluido.

