Casa de Misericordia y ANEA ven "grandes dudas" en la gestión de plazas residenciales

Actualizada 12/02/2019 a las 13:51

La Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA) y la Casa de Misericordia han afirmado que existen "grandes dudas e incertidumbres" en el nuevo acuerdo marco para la gestión de plazas residenciales y han considerado que "a priori" lo hacen "poco atractivo para muchas entidades prestadoras de servicios".



En su opinión, este nuevo acuerdo marco, aprobado por el Departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, va a generar en el sector asistencial "inseguridad e incertidumbre en los próximos años".



En una sesión de trabajo en el Parlamento, a petición de todos los grupos, Rafael Sánchez Ostiz, en representación de ambas entidades, ha destacado que la Casa de Misericordia y ANEA representan a más del 90% de las plazas concertadas en la Comarca de Pamplona. Una cifra de representación del 60% en el total de las plazas geriátricas de la Comunidad.



Ha realizado Sánchez Ostiz una radiografía del sector en Navarra y ha explicado que en la actualidad existen cerca de 80 centros residenciales para personas mayores con un total de 6.100 plazas. De ellas, 1.900 se encuentran en centros públicos, propiedad del Gobierno o entidades locales; y 4.200 en centros privados.



Según ha indicado, "sólo hay dos centros públicos de propiedad y gestión del Gobierno de Navarra y 31 centros promovidos por entidades locales, bien gestionados directamente por ellas mismas o bien por otras entidades privadas". El resto de residencias, que acogen el 70% de las plazas totales, "han sido promovidas y son gestionadas por entidades privadas de muy diferente tipo, fundaciones, entidades mercantiles u órdenes religiosas", ha agregado.



Ha detallado, además, que de la totalidad de plazas residenciales, existen en la actualidad 1.708 plazas públicas concertadas con centros privadas, a las que habría que añadir las ayudas para estancias en centros residenciales.



En cuanto al presupuesto destinado para la concertación de las 1.708 plazas, ha explicado que el año pasado fue de 39 millones y que este año se han destinado 44,8 millones. Sin embargo, ha remarcado que con el nuevo acuerdo propuesto se quiere llegar a 3.000 plazas y ha advertido de que "con ese presupuesto no se pueden incrementar las plazas".



"Está claro que con este presupuesto sólo se puede aspirar a mantener el mismo número de plazas, no a incrementarlas como falsamente se está trasladando. Y eso es así de rotundo", ha planteado Sánchez Ostiz.



Según ha indicado, Navarra "ha liderado tradicionalmente el sector de servicios sociales por la calidad asistencial". Sin embargo, ha lamentado que "desgraciadamente en los últimos años se ha retrocedido con una disminución del precio público de concertación o por la totalidad ausencia de líneas de subvenciones para nuevas inversiones o mejora de los centros existentes".



En este sentido, el representante de la Casa de Misericordia y ANEA ha asegurado que "sólo la labor de los centros residenciales y sus profesionales ha mantenido la actual calidad asistencial". Y ha valorado "el esfuerzo inversor de muchas entidades privadas y municipales en la creación de nuevos centros o mejora de las residencias existentes".



Además, ha afirmado que "la merma de ingresos y el incremento de costes de forma constante y mantenida hace difícil asumir un escenario de una nueva congelación de precios públicos como la planteada", lo que, según ha dicho, "hace muy poco atractivo el acuerdo presentado".

"Por mucho que se incremente el precio-plaza, no va a cubrir la merma de ingresos sufrida en los últimos años, más teniendo en cuenta las nuevas exigencias de personal. Si me van a exigir más ratio de personal y me van a pagar un poco más, por suerte quedaré en el mismo nivel", ha planteado.



Por ello, y "dada la evolución de los costes y el incremento de las tarifas públicas", ha pedido que se contemple "una actualización de precios sujeta al IPC o cualquier otra fórmula para intentar equiparar el precio público con el coste que tiene esa plaza". Según ha señalado, "en la actualidad está por debajo el precio publico del coste de la plaza en cerca de un 20%" y ha asegurado que es "la única forma de mejorar las condiciones laborales del sector".

