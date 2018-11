Atacan un mural sobre la diversidad en Huarte con pintadas contra Skolae

Actualizada 25/11/2018 a las 19:07

Distintos representantes políticos han denunciado este domingo el "ataque" contra un mural pintado en defensa de la diversidad en Huarte esta madrugada.

En las pintadas, en letras rojas, se pueden leer, entre otras cosas, críticas al programa skolae: "No al plan skolae (fuera la corrupción de las aulas de los más pequeños". Y añade: "No a la ideología de género. No a la pedofilia (en Francia ya es consentido la relación entre adultos y jóvenes). No al marxismo. No a lo lobbys corruptos (lobby gay y feminista) financiados con el dinero de todos para corromper y degradar a la sociedad con la ayuda de los políticos".

El ataque ha sido denunciado en Twitter por el concejal de Geroa Bai en Huarte Josean Beloqui, la portavoz y consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana; la concejala del Ayuntamiento de Pamplona Patricia Perales; y la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu.

Han pintado el mural por la diversidad de Huarte atacando de paso al programa #Skolae.



Qué banda de intolerantes. pic.twitter.com/cRHxf7PMIf — Josean Beloqui (@General_RE_Lee) 25 de noviembre de 2018

La derecha navarra retrógrada ha hecho una campaña irresponsable, basada totalmente en falsedades, en contra del programa Skolae.

Hoy podemos ver los resultados, ataques graves contra la diversidad, contra la igualdad de género, contra la coeducación.

Inaceptable! pic.twitter.com/WF2OtWqgGS — Patri Perales (@patriciaioar) 25 de noviembre de 2018

El ataque al mural de #Uharte lo es contra todo un pueblo que quiere impulsar el respeto ante la diferencia, la convivencia y el valor de la diversidad.

Besarkada solidarioa Uharteko herriari! pic.twitter.com/pWbdX2D7VT — Joseba Ginés (@JosebaGines) 25 de noviembre de 2018

Inaceptable ataque a la diversidad, a la libertad y ya de paso a todo lo que representa Skolae. Muy triste! https://t.co/yopPKTpJsZ — María Solana Arana (@solanarana) 25 de noviembre de 2018

Ataques como este evidencian que es más que necesario!! Es increíble... es retrógrado...es triste. https://t.co/QStZbRp8SF — Ainhoa Unzu (@aunzug) 25 de noviembre de 2018

Selección DN+