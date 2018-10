La Rochapea contará con el quinto huerto urbano de Pamplona

Actualizada 29/10/2018 a las 15:21

Pamplona contará con un quinto huerto urbano que se ubicará en el barrio de la Rochapea, en concreto en la calle Cruz de Barkazio junto a la U.D.C. Rochapea sobre una superficie de 1.160 m2. Llegará tras los impulsados en Caso Antiguo, Txantrea, San Juan y Mendebaldea-Ermitagaña. Será un espacio para la práctica de la agricultura ecológica que conllevará un uso racional del agua en el riego, el compostado de los restos vegetales generados o la prohibición de dar de comer o cobijar a animales domésticos o asilvestrados. Se cultivarán exclusivamente hortalizas, flores y arbustos aromáticos.

El consejo de Gerencia de Urbanismo conocerá el miércoles, 31 de octubre, la convocatoria para la adjudicación de la licencia de uso de este espacio que se realizará mediante convocatoria pública aprobada en Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento de Pamplona ha regulado un procedimiento de adjudicación de la licencia de uso de esa parcela como huerto urbano, al igual que se hizo para los otros huertos urbanos, tras la solicitud recibida de la Asociación Mendialdea.

En ese procedimiento quienes deseen concurrir a esta convocatoria deberán ser personas jurídicas sin ánimo de lucro con capacidad para garantizar la gestión, con plena capacidad para obrar y no deberán estar incursas en las prohibiciones para contratar contenidas en la Ley Foral 6/2006. Para ello, se presentará declaración jurada en la instancia de solicitud de participación. Además, no deben tener deudas con el Ayuntamiento de Pamplona en periodo ejecutivo, por lo que no se adjudicará la licencia a personas que las tengan. Por último, la asociación deberá figurar inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra.

NORMAS DE USO

El Ayuntamiento de Pamplona ha establecido unas condiciones de uso y funcionamiento del futuro huerto ecológico de Rochapea similar a las del resto huertos urbanos. Su horario será, en principio, de 9 a 20 horas en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo; y de 9 a 22 horas el resto del año. Fuera de ese horario se prohíbe el acceso a la parcela, salvo causa justificada y mediante autorización expresa del Ayuntamiento. El espacio se dedicará exclusivamente al uso hortícola y social – comunitario. Por tanto, no se podrá realizar en el espacio cedido ningún tipo de publicidad mercantil, ni propia ni de terceros, salvo autorización municipal.

La entidad adjudicataria deberá realizar una planificación anual de los cultivos que incluya al menos las variedades a cultivar, la ubicación y un cronograma aproximado de tareas a llevar a cabo para cada variedad. Asimismo, se llevará un control de las principales tareas realizadas en el huerto (siembra, plantación, abonado, podas...) y un control especial sobre la cosecha y sobre las enfermedades y plagas e incidencias meteorológicas (descripción, fecha, tratamiento aplicado...)

Se debe permitir el libre acceso al huerto a personas interesadas en visitarlo en el horario de uso establecido, así como de las personas que deseen participar en las actividades educativas o culturales que se programen. La entidad adjudicataria deberá hacerse cargo de la limpieza y del mantenimiento del espacio; conservar correctamente y devolver, cuando finalice la cesión, todos los elementos aportados por el Ayuntamiento; y no causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los horarios de utilización del espacio cedido.

SIN ANCLAJES AL SUELO

Todas las actuaciones que requieran algún tipo de construcción serán temporales y, por lo tanto, no ancladas el suelo. Entre ellas se incluyen los bancales, bancos, casetas de aperos y setos. En el caso de los elementos vegetales, entre ellos los setos, se colocarán en jardineras y bancales, pero no directamente al suelo.

El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, proporcionará la acometida de agua y la instalación del sistema de riego, así como la toma de electricidad necesaria para la maquinaria que se utilice en el momento de establecimiento del huerto. El aprovechamiento del espacio será público para todo el mundo, pero se considera necesario vallarlo para evitar vandalismo. El cierre lo llevará a cabo el Ayuntamiento, que estudiará el modo más adecuado al entorno.

Etiquetas Ayuntamiento de Pamplona

Selección DN+