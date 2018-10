El gaztetxe Maravillas hace una "llamada urgente" a "defender" el recinto okupado

Actualizada 09/10/2018 a las 21:49

El colectivo de okupas que gestiona el palacio de Marqués de Rozalejo desde septiembre de 2017 ha realizado este martes un "llamamiento urgente" a "defender" el gaztetxe 'Maravillas', ya que consideran que es "muy probable" que se abra la causa judicial por la okupación de este edificio.



En una conferencia de prensa esta tarde frente al inmueble, dos miembros de este colectivo han leído un comunicado, en castellano y en euskera, en el que han avanzado que este miércoles se hará pública la resolución del recurso interpuesto por el Ejecutivo foral contra el archivo de la citada causa.



Han anunciado que, si se reabre el caso, el citado edificio "volverá a ser desalojado, ya que la petición de desalojo solicitada sigue en pie y podría producirse en cualquier momento". Así, si tiene lugar "un desalojo inminente", han anunciado que seguirán "defendiendo el espacio por todos los medios".



Han aseverado que el Ejecutivo foral "no tiene intenciones ni de dialogar ni de negociar" y que "prefieren hacer uso de la fuerza para llevar a cabo un desalojo otra vez".



Tras el intento de desalojo del palacio del Marqués de Rozalejo, que tuvo lugar el pasado mes de agosto, han explicado que no han tenido "contacto alguno por parte del Gobierno de Navarra" y que la máxima entidad foral "no han planteado ninguna solución a lo que tachan de conflicto". Ante esta situación y, han precisado, "a causa de la petición de diferentes colectivos del barrio, recientemente hemos empezado a dialogar con EH Bildu en busca de nuevas alternativas". En este sentido, han apuntado que, en el marco de las negociaciones con esta formación política, se han "propuesto varios espacios", aunque "no se ha llegado a ninguna concreción" y que "no hablan" con el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.



Cuestionados por si valoran trasladar el gaztetxe a otro centro que ofrezca el Ayuntamiento de Pamplona, han apuntado que es una opción que están planteándose, pero que "de momento está lejos de llevarse a cabo". Así, han criticado que Geroa Bai quiera "acabar con todos los espacios autogestionados que se multiplican por Navarra y desarticular la defensa de los mismos, tal y como hicieron UPN y PSN en su momento".



Igualmente han señalado que, a lo largo del proceso, han vivido situaciones "de todo tipo" de forma que, han dicho, han recibido "ataques al movimiento popular y al barrio". Al respecto, han subrayado el último y "el más grande" de esos "ataques" tuvo lugar el pasado mes de agosto en forma del desalojo del recinto "por parte del Gobierno de Navarra".

Han sostenido que el denominado gaztetxe 'Maravillas' "es un punto de encuentro del movimiento popular" y "un proyecto construido por todas mediante la autorganización y autogestión". En cualquier caso, han instando a "dialogar", si bien han apuntado que "no se puede dialogar" si existe una amenaza de desalojo.

Te recomendamos

Te recomendamos

Etiquetas Okupas en Pamplona

Selección DN+