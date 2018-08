Ocho propuestas para la nueva entrega del 'Danzad, danzad, malditos'

Actualizada 09/08/2018 a las 11:35

Este viernes 10 de agosto y el sábado 11 tendrá lugar una nueva edición de ‘Danzad, danzad, malditos’, con la representación de ocho espectáculos con la danza contemporánea como protagonista, al aire libre, en el entorno amurallado, entre el Caballo Blanco y el frontón Jito Alai. Ambos días los espectáculos comenzarán a las 20.00 horas y tienen la entrada libre. Al igual que en años anteriores, un grupo de parkour guiará al público asistente de un escenario a otro para poder seguir así todas las actividades. Este ciclo está coordinado por Carmen Larraz y forma parte del Festival de las Murallas.

La compañía Lali Auguade será la primera en actuar el viernes en el Caballo Blanco, con su proyecto ‘Incógnito’. A pesar de ser seres conscientes e inteligentes hay cosas que no se pueden explicar. Todo lo que nos rodea tiene un sistema, incluso las personas somos un sistema muy complejo, y a veces las emociones y el sistema chocan. Detrás del maravilloso aspecto humano está el universo oculto de una maquinaria interconectada, un cerebro de 200 gramos hecho del material más complejo que ha descubierto el universo.

‘Hand to hand’ es el proyecto de Roser López. Un singular combate de judo, una propuesta donde la danza se aproxima a las artes marciales y juega con sus tácticas y cadencia. Mano a mano, dos bailarines, precisos y con juego limpio, componen una danza en pareja. Mano a mano, un movimiento como una caricia. Andrea Irurzun, coreógrafa ganadora del Certamen Encuentros del Gobierno de Navarra, representará ‘Descomposición’, un proceso de separación de las diferentes partes que conforman una unidad. El trabajo trata la descomposición aplicada a la fisicalidad, tomando una dirección menos tangible y dejándolo abierto el público para que lo aplique a sus propios pensamientos sobre cualquier unidad que se pueda dividir, ya sea social, familiar...

Cerrará el día Akira Yoshida con ‘Home’. Este navarro de padre japonés está becado por el Gobierno de Navarra en Austria, donde cursa sus estudios de danza contemporánea. Mira a la izquierda, mira a la derecha. Si no se ven posibilidades hay que buscar otra dirección. Si se encuentra una flor que guste hay que seguirla, o no. Cada experiencia vivida, cada elección, lleva a un camino o a otro. Tras el cúmulo de momentos vividos, el artista quiere buscar el camino a su hogar, aunque quizá no.

PROPUESTAS PARA EL SÁBADO

El sábado se prevén cuatro nuevos espectáculos de danza en el entorno amurallado, también a partir de las 20.00 horas. Abrirá la tarde en el Caballo Blanco la compañía Ertza con ‘Meeting point’. Dos jóvenes que proceden del mismo país, pero de ciudades muy lejanas, han tenido que cruzar un charco de 8.000 kilómetros y dejar pasar años hasta encontrarse en el otro extremo del planeta, conocerse y descubrir todo lo que les une. Descubrir ese lugar donde impera la pasión por el baile, y donde del cruce de lenguajes como el break-dance y el hip-hop surge algo nuevo bajo la mirada de una tercera persona que viene de la danza contemporánea.

A continuación, la compañía Babirusa Danza representará ‘No tittle yet... y si fuésemos tragados por un animal’. En su sinopsis, un gran animal nos ha tragado, nos mastica, nos fragmenta el cuerpo, su lengua húmeda nos zarandea por el gran agujero de sus fauces, el sonido es hueco, el aire está caliente, nos derrite, palpita como un corazón ardiente, nos convulsionamos. La Frontera es aquel lugar donde la civilización puede avanzar a costa de lo salvaje. Es una delgada línea geográfica donde lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido se encuentran y se ponen lí́mites.

Amaia Elizarán pondrá en escena su propuesta ‘Block’, un proyecto seleccionado por Karrikan dentro de la convocatoria de ayudas a la creación en artes de calle. Bloquear, impedir, obstruir, obstaculizar. Un bloqueo impide que una persona continúe su vida con normalidad. Por último, desde la residencia de creación Joao Cidade se mostrará el espectáculo ‘While the others go wild’. La obra es fruto del proceso de creación llevado a cabo por Joao Cidade y los intérpretes seleccionados para esta residencia. Este proceso, en concreto, trata el tema del individuo en relación al colectivo.

