Empleados municipales de Burlada critican que no se cubren las bajas

En un escrito remitido a la alcaldía del equipo de gobierno de Burlada (Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz y Bildu), un grupo de empleados de la plantilla municipal ha manifestado su malestar porque -afirman- no se cubren las bajas prolongadas ni las excedencias voluntarias o no se hace según lo acordado en el convenio. Los trabajadores indican que esta actuación resulta “lesiva para los intereses tanto de la ciudadanía como del personal”. Como ejemplo de esta situación citan la Of

Selección DN+