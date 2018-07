Rechazada una declaración para impedir la ikurriña en el balcón consistorial el día 6

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado este martes 3 de julio una declaración de UPN que exigía al alcalde y al equipo de gobierno que "cumpliese con la legalidad" el 6 de julio no colocando la ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial durante el chupinazo.

Los regionalistas argumentaban su petición señalando que colocar esa bandera "va en contra de la legalidad y en contra del sentir inmensamente mayoritario de los pamploneses".

La resolución regionalista ha decaído al ser únicamente respaldada por el grupo proponente y el PSN, frente al rechazo de EH Bildu, Geroa Bai, IE y Aranzadi.

En nombre de UPN, Enrique Maya ha afirmado que "no hay que ser excesivamente avispado" para pensar que el alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron, "buscará algún otro argumento para colocar la ikurriña este año".

"Le exijo que renuncie, de una vez por todas, a colocar la bandera de Euskadi en el balcón del Ayuntamiento de la capital de Navarra, que es Pamplona, y también que retire un recurso que sabe que va a perder y que vamos a pagar con el dinero de todos", ha afirmado.

Tras asegurar que esta es una decisión con la que "la gran mayoría de los pamploneses" no está de acuerdo, ha lamentado que el alcalde está "retorciendo permanentemente la ley para hacernos tragar su proyecto".

El edil de Geroa Bai Iñaki Cabasés ha anunciado que su formación no se va a sumar al "postureo" de UPN, que "utiliza este evento" para crear una "confrontación en periodo de campaña electoral". Además, ha indicado que el Consistorio "tiene que plantear las apelaciones que considere necesarias".

Por parte de EH Bildu, el concejal Joxe Abaurrea ha criticado la actitud "obsesiva" de los regionalistas con este tema, quienes, a su juicio, "hacen creer que este es un gran problema que atenaza a los pamploneses".

De esta forma, ha apostado por la "convivencia" y por "recoger todas y cada una de las sensibilidades" de la ciudadanía navarra. "Ese es el mensaje que quiere enviar el equipo de gobierno: nos gusta la pluralidad y queremos que todo el mundo se sienta reflejado en el balcón", ha manifestado.

La socialista Maite Esporrín ha coincidido con Maya en afirmar que Asiron "lleva toda la legislatura buscando la triquiñuela para sacar la ikurriña" y que "buscará este año un nuevo truco".

Tras destacar que "es una bandera de otra comunidad", ha advertido que su colocación "carece de toda cobertura legal". "¿Cómo vamos a pedir a la ciudadanía que cumpla las leyes cuando ustedes son los primeros que pasan olímpicamente y no las cumplen?", ha cuestionado. EFE



