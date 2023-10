La chinche maloliente, un quebradero de cabeza para los vecinos de la Cuenca de Pamplona

No ha sido declarada plaga pero su eclosión a finales del verano y principios del otoño es, poco menos, “un abordaje masivo” por el símil utilizado por el director del departamento de Biología Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Enrique Baquero. Procedente de China, Japón, Corea y Taiwán, la conocida como chinche marrón hedionda o apestosa por la segregación maloliente que produce como sistema de defensa, se ha convertido en las últimas semanas en quebradero de cabeza para comunidades de vecinos de barrios como Nuevo Artica. Difiere de la especie que mantiene en jaque a París. pero suy principios del otoño es, poco menos, “un” por el símil utilizado por el director del departamento dede Ciencias de la Universidad de Navarra . Procedente de, la conocida comopor la segregación maloliente que produce como sistema de defensa, se ha convertido en las últimas semanas en quebradero de cabeza para comunidades de vecinos de barrios como San Jorge . Difiere de la especie que mantiene en jaque a París.

Propulsado por sus alas, el insecto, identificado como Halyomorpha halys, se cuela por ventanas y hasta las rendijas de las persianas en busca del aporte de temperatura necesario que asegure su refugio durante el período de hibernación. No es una amenaza como tal para el ser humano. “No pica”, observa el zoólogo Enrique Baquero, pero supone un incordio para los hogares, al punto de obligar a bajar las persianas o cerrar las ventanas por evitar su entrada en su interior. El problema, a juzgar por la opinión de los expertos, no es tanto que entre en los domicilios, atraídos por una temperatura cálida, sino que encuentren en rincones, oquedades o cajones de las persianas un lugar en el que desovar. Con todo, la mayor preocupación se encuentra en el campo. “Es muy peligroso para los agricultores. Pica un pimiento o un tomate y lo machaca. Coge una hoja y la estropea”, señala Baquero. Considerada especie invasora, ha logrado propagarse al no verse amenaza por sus habituales depredadores. Como dice el zoólogo de la Universidad de Navarra, “no tiene enemigos afianzados”.