El problema de la Alcaldía en municipios pequeños: "Tienes que tomar decisiones que afectan a gente que es muy cercana"

Esta es la situación a la que se enfrentan varios ayuntamientos en España, y curiosa e históricamente la mayoría de ellos en Navarra sin que nadie tenga una explicación clara, más allá del pequeño tamaño de estas poblaciones.

De los 38 municipios que volverán a pasar por las urnas dentro de dos meses, 30 tiene menos de 250 habitantes, lo que reduce la posibilidad de que se presenten candidaturas.

Los municipios que, en esta ocasión, tampoco logren presentar candidaturas, contarán con una gestora durante los próximos cuatro años, que queda en manos del Gobierno de Navarra.

Se trata normalmente de localidades envejecidas, en las que "tienes que tomar decisiones que afectan a gente que es muy cercana, tienes que dedicarte a esto de una forma completamente altruista. Además, no hay recursos ni personales ni económicos para resolver la mayoría de los problemas que se que se plantea", según explica el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo en declaraciones a EFE.

Es un problema que se repite cada cuatro años en Navarra y que requiere un análisis en profundidad para Castillo, quien entiende que, si es algo repetitivo, "será porque la solución no es sencilla".

Desde la Federación apuestan por "una solución que no sea general, que sea un traje a medida". "Porque probablemente a veces las circunstancias que rodean a un municipio, pues poco o nada tienen que ver con las que con las que afectan a otro municipio, y me refiero que ya no hablamos solo del tamaño de, o sea el número de habitantes, si no, el contexto, el entorno, la distancia a los servicios".

Castillo explica que Navarra cuenta con 670.000 habitantes repartidos en "una tierra no tan pequeña", de la que más de la mitad vive en Pamplona y su comarca. En este sentido, se refiere al "desequilibrio" poblacional y habla de la posibilidad de poner en marcha el plan del mapa local.

"Lo que no es solución es no poner nada en marcha. Si ya hay una ley que establece que se creen comarcas, yo creo que las entidades locales ya tenemos que decidir si ponemos en marcha esas comarcas o no o hay que ir a otra regulación, pero lo que no podemos estar es en un limbo donde ni se ponen las comarcas en marcha, ni se acaba de tomar una decisión", señala.

"Esto de las comarcas es importante, porque para los ayuntamientos que por ejemplo tienen un tamaño muy pequeño y que les es difícil dar todos los servicios a los que les obliga la ley, una vez puesta la comarca en marcha, pueden delegar en la comarca muchos de los servicios que no pueden prestar y esto facilitaría la labor del gestor", añade.

Rita Roldán es alcaldesa de es alcaldesa de Barásoain y lo ha sido los último 12 años, pero considera que es momento de dar paso a gente nueva, por lo que no se presentó a las elecciones de mayo. Ahora, se repetirán las elecciones y, señala en declaraciones a EFE, que es difícil que alguien quiera dedicar su tiempo a ello.

"El tiempo libre lo dedicas a trabajar en el Ayuntamiento es así porque estos ayuntamientos pequeños tienen mucho trabajo y pocos recursos, entonces aquí no tenemos que nos hagan las cosas o las hacemos nosotros o no nos las hace nadie".

"Yo sé que pedir a la gente joven y menos joven, oye, vas a estar 4 años trabajando y pensando y comiéndote algún marrón que otro por tu pueblo, pues no es muy atractivo", añade.

En estas localidades los grandes partidos políticos tampoco sacan candidaturas: "Los partidos políticos aquí ni se presentan, somos todos independientes, que cada una es de nuestra madre, de nuestro padre. Para empezar tienes que hacer un grupo de siete personas y que tienes que hacer el esfuerzo y el trabajo entre todos de trabajar y de llevar a cabo las cosas a sabiendas de que pensamos algunas veces diferentes, claro, a nivel político".

Roldán explica la importancia de rodearse de técnicos que expliquen los criterios a la hora de tomar las decisiones. Es la alcaldesa quien la toma, pero en base al criterio técnico de un profesional.