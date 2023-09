El 39% de los padres admite que no controla lo que ven sus hijos en el móvil, en la tableta o a través de internet, según una encuesta encargada a Cíes por Irache.

Por otro lado, cada vez los padres dan a sus hijos un móvil a edades más tempranas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 21 % de niños de diez años o menos dispone de móvil, un porcentaje que sube al 75 % a los doce años. Con quince años ya tienen móvil el 95 %.

Ya es muy habitual que la familia facilite el teléfono cuando los hijos llegan a 1º de ESO, precisamente con doce años. No son pocos los padres que dicen que lo hacen presionados porque otros amigos o compañeros de clase o de actividades ya lo tienen.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache considera necesario restringir el acceso a los teléfonos móviles a edades tempranas y educar en su uso. Con este fin, va a iniciar una campaña que muestre los perjuicios que tiene una utilización inadecuada de estos terminales para los más pequeños y la necesidad de retrasar el acceso a ellos.

En Navarra no hay una norma de uso expresa de los teléfonos móviles en los centros escolares, por lo que esta cuestión queda en manos de cada colegio o instituto. En algunos casos se prohíbe llevarlos, otros permiten llevarlo pero no usarlo y otros no lo limitan en su reglamento de convivencia.

Algunas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia, sí han prohibido de forma general el acceso de estos dispositivos en los centros escolares.

En el ámbito internacional, países como Francia, Italia, Grecia, Países Bajos o Australia ya han aprobado leyes para restringir el uso de los móviles en las escuelas.