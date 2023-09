VOX desobedece el mensaje unitario del Parlamento de Navarra contra la violencia de género y protesta por su cuenta

El Parlamento de Navarra había convocado para este miércoles una protesta silenciosa por el reciente asesinato de una mujer a manos de su antigua pareja en Madrid bajo el lema "Agresores STOP Erasotzaileei" . Fue aprobado por unanimidad menos por VOX Navarra, que ha protestado por separado.

La imagen hablaba por sí sola. Dos contra veinticinco a las puertas del Parlamento de Navarra separados por apenas cinco metros. Y por 48 votos.

Cuatro minutos antes de que dieran las doce del mediodía de este miércoles, Emilio Jiménez Román, el número 2 de Vox Navarra en el Parlamento, sujetaba un folio tamaño A3 plastificado con el siguiente mensaje: "La violencia no tiene género. Contra todo tipo de violencia y en recuerdo de todas las víctimas”. Letras blancas y fondo verde. Sobre las doce ha aparecido Maite Nosti, la otra parlamentaria de Vox en Navarra.

Cinco metros a su izquierda, el resto de grupos representados por 25 de los 48 parlamentarios que habían apoyado la iniciativa contra la violencia de género sujetaban una pancarta de grandes dimensiones con el siguiente mensaje: "Agresores STOP Erasotzaileei". El lema acordado por todos los grupos, exceptuando VOX, para una protesta que realizarán cada vez que una mujer muera asesinada.

UNA FALTA DE RESPETO

En el centro de la pancarta se ha colocado Unai Hualde, presidente del Parlamento. "Los parlamentarios de Vox han venido con otros carteles mezclando cosas", ha comentado. Según él, ha sido "una falta de respeto con el acuerdo ampliamente mayoritario del Parlamento que pretende rechazar y visibilizar esta violencia".

En la anterior convocatoria no estuvieron los parlamentarios de Vox, pero Nosti declaró que las declaraciones de Hualde habían sido desafortunadas. "Lo que considero precisamente desafortunado es no respetar esos acuerdos", ha añadido Hualde. El presidente del Parlamento ha concluido diciendo que "cuando hay un acuerdo en el que 48 de 50 parlamentarios siguen el sentir de la mayoría social navarra y se concentran contra una violencia específica, el hacer este tipo de espectáculos me parece una falta de respeto para el Parlamento, las víctimas y los navarros".

El Parlamento se concentrará cada vez que haya una víctima de violencia de género en España.