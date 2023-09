Arima, Fitbox Team y Armisen: tres aliados del bienestar

La vida está llena de contratiempos, y a lo largo de los años, es necesario contar con la ayuda de profesionales de diversas disciplinas que nos ayudarán en el camino. Estas son tres empresas de diferentes naturaleza pero con un denominador común: ser tu aliado en bienestar. ¿Con cuál te quedas?

Entre sus servicios, ofrecen orientación a familias que viven un momento de dificultad; atención a parejas que estén atravesando un periodo de crisis o cambio; y apoyo individual para aquellas personas que a pesar de intentar resolver aquello que les dificulta en su vida y no consiguen modificarlo. Asimismo, organizan charlas y talleres. Por ejemplo, los sábados 11 y 18 de noviembre tienen prevista una sesión sobre apego y crianza para familias con menores, en edades comprendidas entre los 4-12 años de edad. El objetivo es trabajar los vínculos familiares seguros que favorezcan un sano crecimiento emocional (inscripciones a través de info@arimaorientacion.com).

“Debería haber dado el paso de venir antes”, dicen muchas de las personas que acuden a consulta. “Aquí las personas que les atendemos se sienten en un espacio seguro, donde no se les juzga, se les ayuda”, recalcan. Si así lo sientes, Arima te abre su espacio para acompañarte en un trocito de tu viaje, y recuerda: si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos.

Con el final del verano y sus excesos llega la hora de los buenos propósitos. Bien sea por salud, por motivos deportivos y profesionales, o simplemente por vernos bien, los gimnasios se llenan de gente. Pero no todos son iguales. En Fitbox Team , en Barañáin , cumplen en octubre 10 años de su apertura. Y ofrecen una amplia variedad de disciplinas que practican con pasión: Muaythai, boxeo, MMA, halterofilia, crossfit, entrenamiento funcional…. Todo ello es un reflejo de la personalidad y el instinto de superación de su fundador,. “Sinceramente te mentiría si te digo que en estos diez años no se me ha pasado por la cabeza rendirme. Pero rendirse nunca es una opción y siempre he salido adelante con lo que me he propuesto. Tener estas instalaciones era mi sueño así que eso podía con todo. En estos diez años me quedo con el cambio de cara que le hemos dado a las instalaciones. Aún recuerdo cuando subí la primera vez el portón. Estaba todo para tirar, no había nada más que suciedad en estos 500 metros cuadrados. He tenido que darle tres veces la vuelta a todo hasta llegar al punto que realmente quería. Pero nada es fácil y mucho menos barato. Todo lo hemos hecho con nuestras manos entre familiares y amigos. Siempre he sido un emprendedor y luchador”, asegura tajante Ion.