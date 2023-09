“Tenemos que cuidar la salud financiera desde edades tempranas”

Un nuevo término sale a la palestra entre la sociedad, y no es otro que la salud financiera. Nagore Acero, directora de Centro Banca Clientes de BBVA en Navarra, nos da las claves de este concepto que tiene que ver mucho con la cultura del ahorro.

¿Qué entendemos por salud financiera? ¿Cuál es su impacto en la economía diaria?

La gestión del dinero es una de las principales causas de estrés después de la preocupación que nos genera no disponer de una buena salud física, según avalan diferentes informes. Por esta razón, desde BBVA siempre hemos querido acompañar a nuestros clientes para ayudarles a tomar las mejores decisiones. Está en nuestro ADN. Lo hemos hecho siempre a través de nuestros gestores, en las oficinas, pero la tecnología nos ha permitido extenderlo a más clientes. De hecho, dos de cada tres clientes de BBVA en España utilizan la ‘app’ para gestionar su salud financiera.

Como experta, ¿qué recetas, fórmulas o consejos aporta para conseguirla?

Es importante controlar los ingresos y los gastos, crear rutinas de ahorro, disponer de una deuda sostenible y planificar para el futuro. Estos son los cuatro pasos que, a nuestro juicio, son claves a la hora de gestionar la salud financiera. No hay recetas mágicas. Hay pautas que nos pueden ayudar, como la regla del 50/30/20 (% de gasto corriente, pago de préstamos y ahorro). La tecnología nos puede ayudar mucho, ya que nos permite, por ejemplo, crear reglas de ahorro de forma automática, nos advierte de cuándo nos van a pasar un recibo y nos podemos quedar en descubierto, etc.

¿Qué papel juega esta tecnología de BBVA en este objetivo?

Como decía anteriormente, es muy relevante poner a disposición de los clientes herramientas digitales que les faciliten esta gestión y les empoderen para que puedan realizarla por sí mismos. Esto nos ha permitido llegar a más clientes y lograr una mayor concienciación. En BBVA, la tecnología nos ha permitido crear herramientas proactivas, personalizadas y accionables a un sólo click, para ofrecer una experiencia conveniente y sencilla. Este acompañamiento proactivo y personalizado es valorado muy positivamente por los clientes de BBVA, lo que se refleja en un mejor índice de recomendación neta (Net Promoter Score) entre los usuarios de las funcionalidades de salud financiera.

El alza de la inflación actual y el ascenso del Euribor y las hipotecas no ayudan precisamente al ahorro de las familias y empresas. ¿Es hoy más difícil que nunca lograr salud financiera?

En todos los momentos de nuestra vida se hace imprescindible disponer de una buena salud financiera pero, efectivamente, en el momento actual la salud financiera y más concretamente, el control de gastos, cobra más importancia que nunca. Gestionar la salud financiera consiste en gestionar nuestros ingresos y nuestros gastos con independencia de la cantidad. Cada uno, ahorrará en la medida de sus posibilidades. Si logramos ahorrar un poco todos los meses, por poco que sea, iremos construyendo un colchón que nos permita estar preparados si tenemos imprevistos.

¿Es un buen momento para rentabilizar el ahorro ante la subida de los tipos de interés a través de depósitos u otros productos financieros?

Si queremos rentabilizar nuestros ahorros, lo mejor es contar con un buen gestor que nos acompañe en la toma de decisiones. Precisamente, uno de los cuatro pasos que consideramos en la gestión de la salud financiera es poner a trabajar nuestro dinero. Una vez que hemos controlado nuestros ingresos y gastos, que nuestra deuda es asumible y que hemos logrado alcanzar cierto ahorro, podemos invertir parte de él para rentabilizarlo. El momento dependerá de la situación y de las necesidades de los clientes.

¿El cliente navarro presenta un perfil tradicionalmente ahorrador? ¿Cómo se encuentra Navarra en términos de salud financiera?

En este caso, podemos decir que los navarros se encuentran en una mejor posición que los habitantes de otras CCAA para poder ahorrar, ya que el PIB per cápita es un 31% mayor que la media española, lo que en, principio, les situaría en una mejor posición para el ahorro. Pero para ello es imprescindible hacer una buena gestión de los gastos por ejemplo, y del resto de variables que afectan a la salud financiera.

¿Hasta qué punto la salud financiera es una cuestión cultural o de educación? ¿Está cambiando la concienciación de la sociedad en relación a esta materia?

En España, en general, debemos seguir trabajando en la educación financiera. Hay otros países, como los anglosajones, donde la educación financiera se trabaja desde pequeños. En España tenemos que avanzar pero ya se está haciendo. Hay una mayor concienciación de lo que había antes gracias a iniciativas como, por ejemplo, del sector financiero o de instituciones públicas. Todos tenemos esa responsabilidad, también en nuestras casas, para promover una mayor gestión entre las futuras generaciones, porque así avanzaremos mejor como sociedad.

¿Cómo reeducamos a los jóvenes desde edades tempranas a la hora de planificar su ahorro o su futuro? ¿Se trata de un nuevo perfil muy diferente al convencional en cuestión de salud financiera?

Como casi todo, lo mejor es aprenderlo desde jóvenes, porque así, todo ese conocimiento, nos acompaña durante gran parte de nuestra vida y nos ayuda a afrontar mejor las situaciones. Con la salud financiera ocurre igual. Cuanto antes nos concienciemos y aprendamos a gestionar nuestros ingresos, mejor. En el caso de los jóvenes, podemos trabajar con ellos, por ejemplo, pautas para gestionar bien sus pagas, o el dinero de su cumpleaños, comunicación, etc. y enseñarles a gastar adecuadamente y a apartar una parte para el ahorro. Ahora la tecnología nos brinda una oportunidad única para conseguirlo, ya que los jóvenes son nativos digitales y el móvil les acompaña siempre. Precisamente, hemos abierto la app de BBVA a los más jóvenes para que puedan trabajar junto a sus padres cómo gestionar su dinero, permitiéndoles disponer de una cuenta y una tarjeta, todo ello con la supervisión de los padres o tutores, poder realizar bizum, etc. Cuentan, además, con vídeos tutoriales para aprender y resolver dudas.

¿Qué conclusión final saca?

La importancia de que todos seamos conscientes de que la salud financiera afecta a todos y que tenemos que cuidarla desde edades tempranas. Habrá quien esté pensando que si no ahorra es porque no puede, pero lo importante no es la cuantía del ahorro, sino la conciencia de que debemos hacerlo porque si lo tenemos siempre presente, lo haremos en la medida en la que podamos.