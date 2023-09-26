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Seísmo

Ablitas, única localidad en la que el terremoto ha alcanzado una intensidad IV según el IGN

Según recoge el Instituto Geográfico Nacional en su página web, el seísmo de este martes 26 de septiembre se ha sentido en poblaciones navarras como Pamplona, Tafalla, Tudela, Zizur Mayor, Burlada, Cáseda, Sangüesa, Olite, Lodosa o Marcilla

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Mapa de intensidades del terremoto registrado este martes, 26 de septiembre, en las faldas del MoncayoIGN
  • Diario de Navarra
Actualizado el 26/09/2023 a las 17:36
La localidad zaragozana de Purujosa ha registrado a las 15:15 horas de este martes un terremoto de magnitud 4.1 a una profundidad de 1 kilómetro, que se ha dejado sentir en diferentes localidades de la Comunidad foral.
Según recoge el Instituto Geográfico Nacional en su página web, el movimiento se ha sentido en poblaciones navarras como Pamplona, Tafalla, Tudela, Zizur Mayor, Burlada, Cáseda, Sangüesa, Olite, Lodosa o Marcilla, entre otras. Y, curiosamente, según la relación de intensidades y poblaciones en las que se ha sentido este terremoto, ha sido Ablitas la única en la que se ha alcanzado la intensidad IV.
De todas maneras, el temblor se ha sentido de forma leve y prueba de ello es que SOS Navarra solo ha recibido dos llamadas, una de Cortes y otra de Tudela, de personas que no sabían qué estaba ocurriendo.

RELACIÓN DE INTENSIDADES (EMS) Y POBLACIONES EN LAS QUE SE HA SENTIDO ESTE TERREMOTO:

IV ABLITAS.NA
III ÁGREDA.SO
III AINZÓN.Z
III ALCALÁ DE MONCAYO.Z
III ALFARO.LO
III CIRIA.SO
III CORTES.NA
III EJEA DE LOS CABALLEROS.Z
III FIGAROL,CARCASTILLO.NA
III FUSTIÑANA.NA
III GURREA DE GÁLLEGO.HU
III ILLUECA.Z
III LA MUELA.Z
III LITAGO.Z
III MURCHANTE.NA
III ÓLVEGA.SO
III PARACUELLOS DE JILOCA.Z
III PITILLAS.NA
III RICLA.Z
III SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYO.Z
III SANGÜESA/ZANGOZA.NA
III TABUENCA.Z
III TAFALLA.NA
III TALAMANTES.Z
III TARAZONA.Z
III UBANI,ZABALZA/ZABALTZA.NA
III VERA DE MONCAYO.Z
III VILLARROYA DE LA SIERRA.Z
II-III ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA.NA
II BORJA.Z
II BOROBIA.SO
II BREA DE ARAGÓN.Z
II BURLADA/BURLATA.NA
II CALAHORRA.LO
II CALATAYUD.Z
II CARCASTILLO.NA
II CÁSEDA.NA
II CASETAS,ZARAGOZA.Z
II CINTRUÉNIGO.NA
II CUARTE DE HUERVA.Z
II HUESCA.HU
II JARQUE DE MONCAYO.Z
II LAS FRAGUAS,GOLMAYO.SO
II LODOSA.NA
II MAGALLÓN.Z
II MARCILLA.NA
II MONTEAGUDO.NA
II MORATA DE JALÓN.Z
II NOÁIN/NOAIN.NA
II NOVALLAS.Z
II OLITE/ERRIBERRI.NA
II PAMPLONA/IRUÑA.NA
II SARRIGUREN.NA
II SORIA.SO
II TUDELA.NA
II VILLANUEVA DE GÁLLEGO.Z
II ZARAGOZA.Z
II ZUERA.Z

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