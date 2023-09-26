Ablitas, única localidad en la que el terremoto ha alcanzado una intensidad IV según el IGN
Según recoge el Instituto Geográfico Nacional en su página web, el seísmo de este martes 26 de septiembre se ha sentido en poblaciones navarras como Pamplona, Tafalla, Tudela, Zizur Mayor, Burlada, Cáseda, Sangüesa, Olite, Lodosa o Marcilla
- Diario de Navarra
RELACIÓN DE INTENSIDADES (EMS) Y POBLACIONES EN LAS QUE SE HA SENTIDO ESTE TERREMOTO:
IV ABLITAS.NA
III ÁGREDA.SO
III AINZÓN.Z
III ALCALÁ DE MONCAYO.Z
III ALFARO.LO
III CIRIA.SO
III CORTES.NA
III EJEA DE LOS CABALLEROS.Z
III FIGAROL,CARCASTILLO.NA
III FUSTIÑANA.NA
III GURREA DE GÁLLEGO.HU
III ILLUECA.Z
III LA MUELA.Z
III LITAGO.Z
III MURCHANTE.NA
III ÓLVEGA.SO
III PARACUELLOS DE JILOCA.Z
III PITILLAS.NA
III RICLA.Z
III SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYO.Z
III SANGÜESA/ZANGOZA.NA
III TABUENCA.Z
III TAFALLA.NA
III TALAMANTES.Z
III TARAZONA.Z
III UBANI,ZABALZA/ZABALTZA.NA
III VERA DE MONCAYO.Z
III VILLARROYA DE LA SIERRA.Z
II-III ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA.NA
II BORJA.Z
II BOROBIA.SO
II BREA DE ARAGÓN.Z
II BURLADA/BURLATA.NA
II CALAHORRA.LO
II CALATAYUD.Z
II CARCASTILLO.NA
II CÁSEDA.NA
II CASETAS,ZARAGOZA.Z
II CINTRUÉNIGO.NA
II CUARTE DE HUERVA.Z
II HUESCA.HU
II JARQUE DE MONCAYO.Z
II LAS FRAGUAS,GOLMAYO.SO
II LODOSA.NA
II MAGALLÓN.Z
II MARCILLA.NA
II MONTEAGUDO.NA
II MORATA DE JALÓN.Z
II NOÁIN/NOAIN.NA
II NOVALLAS.Z
II OLITE/ERRIBERRI.NA
II PAMPLONA/IRUÑA.NA
II SARRIGUREN.NA
II SORIA.SO
II TUDELA.NA
II VILLANUEVA DE GÁLLEGO.Z
II ZARAGOZA.Z
II ZUERA.Z