José María Rico: “La Cirugía Mínimamente Invasiva reduce el tiempo postoperatorio y el dolor del paciente en el pie”

referente en el tratamiento de los problemas del pie. El plato fuerte de esta empresa sanitaria, que nació en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del pie. Su fundador, el doctor José María Rico, nos da las claves de esta técnica y los tratamientos que ofrecen. El Centro Podológico Rico es unEl plato fuerte de esta empresa sanitaria, que nació en Pamplona , es laSu fundador, el doctor, nos da las claves de esta técnica y los tratamientos que ofrecen.

¿En qué consiste esta técnica y qué beneficios presenta?

La Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del pie realiza la corrección de las deformidades que tienen los pies desde el punto de vista de cirugía cerrada, no abierta, que es la tradicionalmente utilizada. La Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) es una técnica más novedosa, que reduce el tiempo postoperatorio y el dolor del paciente, además de la agresión al pie.

¿Cuál es la experiencia del cliente?

En líneas generales, el paciente está contento, ya que camina desde el principio cuando ha sido intervenido. Además, no tiene que estar encamado ni ingresar en un hospital. También la anestesia es local, frente a la general, por tanto para el paciente el proceso es mucho más cómodo.

¿Cuáles son sus conocimientos y experiencia?

Llevamos unos cuantos años en esto. La clínica original de Pamplona se abrió en 2012. Contamos con miles de casos operados en las tres ciudades donde trabajamos: Pamplona, Santander y Burgos. En Zaragoza abriremos un nuevo centro en lo que queda de año.

¿Cuáles son los tratamientos que ofrecen?

El principal es la citada Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI), donde se tratan problemas como los juanetes, dedos en garra, neuromas, espolones, dolores metatarsales. En resumen, toda la patología del antepié y parte de retropié. Aparte usamos el láser para los hongos de las uñas. También se ofrece el empleo de plantillas, y hemos un incorporado un nuevo sistema de plantillas de producción propia y con sistemas de 3D y producción digital. Asimismo, trabajamos el cuidado normal podológico, como las quiropodias, y las uñas y sus problemas.

¿Por qué apostar por el Centro Podológico Rico ante la nueva competencia que está aflorando al calor de esta nueva técnica, la CMI?

Principalmente por la experiencia. Los pies son peculiares y tienen sus caprichos. Quien opera un pie debe tener recorrido, porque si no se va a encontrar con sorpresas. Esto se puede aplicar a cualquier especialidad de cirugía. En nuestro caso, como la CMI es novedosa, no hay muchos cirujanos con experiencia en España.

Además, somos centros sanitarios con experiencia y con peso en el sector, lo que nos permite realizar inversiones para disponer de equipos buenos con los que dar cierta garantía a los pacientes que tratamos.

¿Qué consejos preventivos da para el cuidado del pie?

Muchas personas presentan un juanete, o deformidades en los dedos o callos recurrentes y los van sobrellevando, en vez de plantearse que quizá sea mejor operarlos y evitar que vaya a más y nos genere un problema a futuro. Esto es lo que estamos viendo a menudo. Tenemos que operar pies, que si se hubieran hecho antes, sería una cirugía mucho más pequeña que la actual por haber esperado ante los temores del paciente o la ausencia de dolor en el pie. Un pie que está desviado o deformado es mejor ser valorado. Por eso hacemos las valoraciones gratuitas. Si el pie no es operable o no necesita de cirugía, no se opera al paciente. Pero si hace falta, lo cogemos a tiempo antes de tener un problema mayor. Es lo que llamamos una prevención primaria.

CENTRO PODOLÓGICO RICO

​

Ubicación

C/Irunlarrea 13A Bajo, 31008 Pamplona (Navarra)



Atención al paciente

948 261 727



Pide cita

www.centrosrico.com y info@centrosrico.com.



Más servicios del Centro Podológico



1. Corte y fresado de uñas.

2. Eliminación de durezas.

3. Tratamiento de uñas encarnadas.

4. Fabricación de plantillas personalizadas.

5. Eliminación de hongos y verrugas plantares.



CPS-C02362/1/23-NA