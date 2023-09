Fiestas de Navarra 2023: hoy, 23 de septiembre, Corella, Cortes, Huarte, San Fermín Txikito

Astráin. 11 h Juegos infantiles e hinchables. 14:30 h Calderetes y bingo. 16:30 h Campeonatos mus y parchís. 17 h Juegos infantiles e hinchables. 18:30 h Batucada (obsequio de la juventud). 20-22 h Música con Carisma. 22 h Torico de fuego 22:30 h Cena popular. 01:00-03:00 h Concierto Los Habituales. 03:00 h La fiesta continúa en la carpa juvenil.

Cabanillas-Fiestas de Otoño. 8:15 h. Chocolatada en la calle Juan XXIII. 8:30 h. Diana con la charanga Riau Riau. 9 h. Encierro a la Antigua Usanza con reses de la ganadería Ustarroz. Seguido y hasta las 9:30 h, vaquillas en la plaza. Seguido, Encierro Chiqui en la calle San Roque. 10 h Almuerzo. 11:30 h. Encierros y Vaquillas. 14 h. Comida Popular. Fideuá de carne. Sala de Cultura. 15:30 h. Concierto con orquesta Nueva Alaska . Sala de Cultura. 17 h Después, Ronda con la charanga Riau Riau. 18:30 h Encierros y Vaquillas. 19:30 h en la plaza, concurso de recortadores. 20:30-22 h. Encierro Simulado con vitorinos. 21-02:00 h Baile con la orquesta Nueva Alaska. Sala de Cultura. 00:00 h. Verbena amenizada por la orquesta Nueva Alaska. Seguido, DJ juanra en Sala de Cultura.

Corella-El Cohete. 10:30 h. Cohete en la Residencia Hogar San José por el alcalde, acompañados por la charanga de la Peña el Tonel. 11:15 h. Recepción en el Ayto a las peñas Gracurris y El Tonel y entrega premios a los/as ganadores/as del concurso de portadas del programa de fiestas 2023. 12 h. Cohete anunciador. Seguido, Banda de Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y charangas de las Peñas el Tonel y Gracurris animarán las calles. 12:30 h. Fiesta Djs en diferentes plazas y calles. 17 h. Musical infantil ‘La Percuta’. 17:30 h. Residencia Hogar San José. Jotas Rondalla Centinela. 19 h. Salve Solemne en honor a la Virgen de la Merced en la Parroquia de San Miguel, con la participación del Orfeón Virgen del Villar. 19:30 h. Encierro infantil simulado. Organizado por la Apyma. 20 h. Pasacalles con charangas. 23:30 h. Bailables con la Banda de Música y quema de la primera colección de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Zaragozana. 00:30 h. Verbena con orquesta Strenos en la carp. 02:00 h. Pasacalles nocturno con la charanga de la Peña Gracurris.

Cortes-La Víspera. 9,30 h Almuerzo Popular. Colabora: Peña La Cogorza. 11 h Entrega Premios Concursos de Cartel y Literario SM2023 en Ayto. 12 h Disparo Cohete Anunciador de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel 2023 amenizado por la Charanga Rivascor de Rivas y Cortes. Seguido, volteo y repique de campanas y pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos hasta la Plaza de la Iglesia, acompañados por la Charanga Rivascor. 12,30 h Imposición del Pañuelico Rojo a San Miguel por parte de Las Peñas. 13 a 19 h Fiesta “El Baile Lo Baila”. Organizan Peñas: La Carretera, El Barracón, El Gancho, Simaurtegi y La Colmena. 14 h Comida de Cuadrillas y Peñas. La sobremesa musical correrá a cargo de la Charanga Rivascor. 16 h Partido Fútbol de 3ª División: C.D. Cortes C.D. Itaroa Huarte. Animará la Charanga Rivascor. 18,30 h XX Memorial de Pelota Mano “D. Fidel Sanmartín”. Finales de la Federación Navarra de Pelota en la categoría Sub 22. Organiza: Club de Pelota San Juan de Cortes. 19,30 a 23 h Discomóvil DJ Tajadera en las 4 esquinas. En la primera hora y media se pinchará música para todos los públicos. 23 h Jota Navarra con el grupo Voces Riberas de Soraya Castellano y la participación de alumnos/as de la Escuela de Jotas Antonio Martínez de Cortes..1,00 a 4,30 h Discomóvil DJS Joseba Deluxe y Fernando Vela en las 4 esquinas.

Erratzu-Fiestas de Izpegui. Por la mañana marcha de montaña BaigorriIzpegui. 11 h Subida ciclista a Izpegui, desde la plaza de Baigorri. 11 h Juegos infantiles en el Alto de Izpegui. 12 h “Hidratación” amenizada con gaiteros y charanga. 13 h Acto Principal. 14 h Comida popular. 17:30 h Concierto de Elektrotxorongo. 20 h Batukada. 21 h Bocatada. 22:30 h Conciertos: Mirua, Toc y Dj Üzkülüz.

Eulz. 17 h Campeonato de Mus 12:30 y 17 h Castillos Hinchables 20.30 h Charanga La Pacharanga 22:30 h Cena Popular 00:00 h La Topadora. 01:45 h Dj Torrano 03:30-06:30 h Discodelia.

Hogar Extremeño de Navarra. 18.30 h. Civivox San Jorge. Festival folclórico. Coro Rociero de Burlada, Escuela de Jotas Manuel Turrillas. Grupo folclórico Raíces y Brotes.

Huarte. 9 h Dianas con los Gaiteros de Huarte. 12 h Comparsa con Gaiteros. 14 h Paellada Popular. 17:30-19:30 h Musical. Elektrotxaranga Burrunba. 19 h Karropoteo por las Bajeras. 20 h Bajadica de San Esteban. 20:30-22 h Verbena con Orquesta Edelweiss. 21:15 h Toro y Vaca de Fuego. 22-01:00 h Zona Joven, con On-fiesta, entre 10 y 14 años. 22 h Conciertos: Moises No Duerme, The Bekatu, Cuatro Madres y Techno Gaua. 01:00-04:00 h Verbena Edelweiss,

Pamplona-San Fermín Txikito. 10 h Joaldunak desde Navarrería. 10:30h Calle 2 de Mayo almuerzo Peña Irrintzi. 10:30 h Salida Ccomparsa Gigantes del Casco Viejo con los Gigantes de Baigorri desde Plazara. 11 a 13:30 h Cata de productos de comercio justo en SETEM (c/ Mercaderes). 11 h Trikitilaris desde Auzoenea. 11:30 h Dantzabira amenizado por las fanfarres de Iruña Taldea, Ortzadar y Muthiko Alaiak desde Estafeta. 11:30 h Partido femenino de pelota mano Desafio San Fermin Txiki Ados Pilota. Frontón Mañueta. 11:30 h Izugarri Fanfarre por el barrio. 12 h Elektrotxatunga por las cales. 12 h Croquetada en la sociedad Zaldiko Maldiko. 12 h Bailando Swing con la asociación Pamplona Swing en la plaza San Nicolás. 12:30 h Salida con txaranga Strapalucio desde la peña Aldapa. 13 h Vermú musicado en Zabaldi con Mutxamierda. 13 h Pintxo-pote en la peña El Bullicio. 13 h Concierto de Ilargi Berria en la sociedad Zaldiko Maldiko. 14 h Calderetes en la plaza Santa Ana. 14 h Comidas en las calles Calderería y San Agustin. 14:30 h Comida popular Elkartasuna en el Auzogune. 14:30 h Comida popular en la peña Muthiko Alaiak.15 h Comida popular en el Arrano. 17:30 h XI Torneo de Irrintzis, en la calle Carmen, junto a la peña Irrintzi. 18 h Kalejira desde el Auzogune bajo el lema “Azaroak 30, zaintza greba feminista! 18 h ‘Apymarrika Tropikala’ merienda para todos y espacio tranquilo: música, animación, juegos, pintacaras... En Piparrika. 18 h Salida con txaranga Aburrecalles desde la peña Muthiko Alaiak. 18 h Concierto de Ultimatum (punkrock) en el bar Krawill (c/ Carmen). 18 h Final de pelota en Mañueta. 18:30h Salida con txaranga Strapalucio desde la peña Aldapa. 18:30 h Concierto de Tsunami en el Útero Zabaldi. 18:30 h Llegada de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona al barrio. 19 h Euskaraoke con Gabi de la Maza, en Laba. 20 h Segundo encierro infantil desde Dormitalería. 20 h DJ Pezon en Auzogune. 20:30 a 00:30 h Verbena en la plaza de la Navarrería con The Trikiteens. 21 h Concierto de La Pseudobanda en Zabaldi. 21 h Concierto de Neskatasuna y Akabo en el bar Aitzina (c. Jarauta). 22 h DJ en la sociedad Arrano (c/ Carmen). 22 h Toro de fuego por la calle Aldapa. 22 h Gran Bingo en la Plaza de la Navarrería. 22:15 h Cena autogestionada en las calles. ¡Sacad la mesa a la calle! 00:00 h Concierto con Luciano en la peña Bullicio Pamplonés. 00:30 h Baile de la Era en Navarrería. 01:00 h Vueltas a casa colectivas desde Auzogune (01:00/ 03:00/ 05:00 h a la entrada de Santo Domingo, junto a los baños).

Pamplona-Nuevo Casino Principal- SF Txikito. Visitas Guiadas a la Plaza de Toros de Pamplona. Reconocimiento Homenaje a los Pastores del encierro y a Carpintería Aldaz. Comida Social para socios y acompañantes sobremesa con grupo musical La Nive.

Villafranca-Día del Pobre de Mí. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros. 10 h. Almuerzo popular. 11 h Encierro, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por La Villafranquesa. 12.15 h. Entrega del reconocimiento al villafranqués entrañable, este año el Grupo de Auroros. 12:45 h. Ronda jotera. 17 h Payasos Floppy y Mondi. 18 h. Encierro de reses bravas. 19 h. Capea de ganado bravo. 20.40 h Encierro final. 20.50 h. Pasacalles a cargo de La Villafranquesa acompañada por los cabezudos. 00:00 h. Pobre de mí. A continuación vaquillas en la plaza. Ganadería: Macua-Corera.