Fiestas de Navarra 2023: hoy, 22 de septiembre, Astráin, Cabanillas, Huarte, San Fermín Txikito

Astráin. 12:30-13:30 h Entrega de carne para calderetes del sábado. 14:30 h Chupinazo y entrega de pañuelicos a recién nacid@s. 15:30 h Comida popular. ¡Disfrázate! 16:30 h Sorteo de jamón/vino y queso/vino. 17:30 h Ronda copera con Txaranga Delirium-Piporropiles. 21 h Torico de fuego. 21-23 h Camión “Food truck” hamburguesas. 00:30-04:30 h Música DJ con Bámbola. 04:30 h La fiesta continúa en la carpa.

Cabanillas-Fiestas de Otoño. 11:30-13 h. Encierros y Vaquillasganadería Arriazu. 16 h Concierto conorquesta Nueva Etapa en Sala de Cultura. 17a 20 h. Ronda con la charanga Riau Riau. 17-20:30 h. Parque Infantil en la calle de las escuelas. 18:30 h. Encierros y Vaquillas ganadería Arriazu. 20:30 -22 h. Encierro Simulado con vitorinos 21 h. Baile con orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 22:30 h. Cena Entreverados en la Sala de Cultura. 00:00 h. Verbena amenizada por la orquesta Nueva Etapa DJ Marcos Gutierrez.

Erratzu-Fiestas de Izpegui. Charla ‘Pasado y presente en las relaciones transfronterizas’. 19:30 h. Bereko Benta.

Eulz. 20 h Cohete y ronda con trikitixa, txistu… 22 h Cena popular, acudir disfrazado. 01:00 h Verbena cob Alaiki. 04:00 h La marcha continua en el Disco Bar.

Hogar Extremeño de Navarra. 18.30 h. Concurso gastronómico.

Huarte. 18:30 h Espectáculo Infantil. ‘Gora Bihotzak ‘(Eidabe). 19:30 h Uharte Kantuz. 20-22 h Concierto con Atxajaunak. 21:15 h Toro y Vaca de Fuego. 22 h Cena Popular amenizada por los Gaiteros de Huarte 22-01:00 h Zona Joven: Música, Barredora, Looping Bikes 360º. entre 10 y 14 años. 22:30 h Conciertos: Baizera, Hofe, Burutik y Trikidantz. 00:30-03:30 h Música con Pedro D.J.

Pamplona-San Fermín de Aldapa/SF Txikito. 11 h Almuercicos en la calle. 12:30 a 13 h Chupinazo San Fermín de Aldapa a cargo de la Corporación txiki, en Corazonistas. A continuación, salida de la Comparsa de Gigantes Txikis (Cuesta del Palacio, Auzogune, Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, calle Mayor y Plazara). 12:30 h Txistorra y pote popular, donado por jubilados y pensionistas de la Asociación Amigos de los Castillos de Navarra. 12:45 a 14:30 h Hinchables infantiles en Auzogune. 13 h Pintxo-pote en la peña Bullicio. 14 h Comida de hermandad en Asociación Navarra Amigos de los Castillos, con la celebración del II Concurso de Repostería Casera (c/ Aldapa). 14:45 h Comida juvenil en el Auzogune. 16:30 h Campeonato de mus en la calle Carmen (Bullicio). Apuntarse hasta las 16 h. 17 h Txokolatada Remix en Katakrak (c/ Mayor). 17 h Final del Campeonato Infantil de Pelota (4-5-6º Primaria y 1º ESO). Frontón de la Mañueta. Sesión de DJ Moreira en los bares Garazi y Racer (c/ Calderería). 17:30 h Kalejira karro-poteo desde el Auzogune hasta la plaza Santa Ana. 17:45 h Salida de la Comparsa desde Plazara. 18 h V Campeonato deportivo de lo viejo. Finales de Boley y Fútbol en la plaza de Santa Ana. 18 h Gran Chocolatada Infantil en Redín, a cargo de Arrano y AEK. 18 h The Electric Devilz (Rock Metal del Norte) en el bar Krawill (c/ Carmen). 19 h Giza Probak de San Fermín Txiki en la plaza de San Francisco. ¡Anímate y participa! 19 h Salida de la txaranga Jaiak desde la peña Bullicio Pamplonés. 20 h Encierro infantil desde Dormitaleria. 20 a 00:30 h Verbena en la plaza de la Navarrería con el grupo Ilargi. 21:30 h Bertso Afaria en Duguna, con Iker Zubeldia y Julio Soto (apuntarse en: 604 123 785). 22 h Cenas autogestionadas en la calle. 22 h Toro de fuego por Aldapa. 22 h Romano PintxaDiskos: noche de Rock Radical Vasco en Arrano (c/ Carmen). 22 h Conc iertos en el Auzogune.The Clayton, Streetwise y Maruxak y grupo sorpresa. 22 h Gran Bingo en la Plaza de la Navarrería. 23 h DJ Malva en Aitzina Taberna. 00:00 h Concierto de El Trío Disponible en la Peña Bullicio Pamplonés. 00:30h Baile de la era en la plaza Navarrería. 01:00 h Vueltas a casa colectivas desde Auzogune (01:00/ 03:00/ 05:00 h entrada Santo Domingo, junto a los baños). Organiza Comisión de Fiestas.

Villafranca-Dia de las peñas. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en el Castillo. Coste 0,50 €. 11 h Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza 12 h Despedida de los gigantes, salida desde la plaza Calahorra desde donde recorrerán diversas calles, hasta llegar a Plaza España a las 13 h donde tendrá lugar la despedida. 12.30 h 2º Campeonato de futbolín “Peñas Villafranca” en la Plaza Calahorra. 200 € a la pareja ganadora. 100 € pareja semifinalista. 15 h. Comida de las peñas en el Polideportivo. 16.30 a 18 h. DJ Lutxi. 17.30 h. Cuentacuentos en la Plaza de Los Fueros. 18 a 19.45 h. Ronda de bares con la charanga Los Espartanos. 18 h. Encierro de reses bravas. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España 20 h. Entrada de las peñas a la plaza y suelta de novillas. 20.40 a 21.40 h. Salida de las Peñas. 21.30 a 5.30 h. Fiesta de Djs ‘Parientes Festival’ con Dj Javi Landa (Subsuelo), Dj María López (Zentral) Dj David F. y Dj Usco en la Plaza de Los Fueros.